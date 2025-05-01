Эйсмонт подтвердила освобождение гражданина США Зеньковича

Гражданин США Юрий Зенькович, осужденный за попытку государственного переворота в Беларуси, был отпущен на свободу по просьбе администрации президента США. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

Она подтвердила это решение, отметив, что вопрос о справедливости задержания оставлен на усмотрение общественности.

«По поводу того, справедливо или несправедливо он был задержан, слушайте-смотрите интервью, которые он давал, и судите сами», – сказала Эйсмонт.

Ранее Зенькович признал свою вину и попросил прощения у Лукашенко. Суд назначил ему 11 лет лишения свободы.

В 2021 году ему было выдвинуто обвинение в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования.

В группу заговорщиков также входили Александр Федута и Григорий Костусев, которые получили аналогичные приговоры. Костусев, который страдал онкологией, был помилован в 2024 году.