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«Тем, что заступаем, мы отдаем дань памяти»: на площади Победы Минска прошла международная Вахта Памяти

03 июля 2019 15:52
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Новости Беларуси. Почтить память тех, кто отдал свои жизни во имя мира, 3 июля в Минске собрались пионеры Беларуси и России. У монумента Победы прошла международная Вахта Памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Тем, что заступаем, мы отдаем дань памяти»: на площади Победы Минска прошла международная Вахта Памяти-1

«Тем, что заступаем, мы отдаем дань памяти»: на площади Победы Минска прошла международная Вахта Памяти-3

«Тем, что заступаем, мы отдаем дань памяти»: на площади Победы Минска прошла международная Вахта Памяти-5

Сменялся караул каждые 10 минут. Перед тем, как выйти на площадь Победы, посты долго тренировались и оттачивали каждый шаг. У всех отрядов свои особенности несения Вахты. В подготовке к 3 июля свои навыки им передавали минские ребята.

«Тем, что заступаем, мы отдаем дань памяти»: на площади Победы Минска прошла международная Вахта Памяти-8

Андрей Филиппенко, разводящий смены Поста № 1 Новороссийска:
Нам было немножко непросто. Дело в том, что на нашей площади мы не заступаем возле Вечного огня, мы заступаем за ним. На Посту № 1 я уже третий год. Для меня это патриотический долг, который должен отдавать каждый молодой человек, который любит свою родину.

«Тем, что заступаем, мы отдаем дань памяти»: на площади Победы Минска прошла международная Вахта Памяти-11

Данила Моцар, кадет (Россия):
Это очень интересно – посмотреть, как другие проводят свои ритуалы, поучиться может быть чему-то.

«Тем, что заступаем, мы отдаем дань памяти»: на площади Победы Минска прошла международная Вахта Памяти-14

Валерия Донец, курсант Вахты Памяти «Из камня его сапоги» Новосибирска:
Это наша история, ее надо помнить. Тем, что заступаем, мы отдаем дань памяти. Это вот здесь (показывает на сердце – прим. ред.).

«Тем, что заступаем, мы отдаем дань памяти»: на площади Победы Минска прошла международная Вахта Памяти-17

В Минске Пост № 1 появился 35 лет назад. Тогда в отряд приняли лучших учащихся города. Ими стали 30 ребят. Требования к отбору серьезные – рост, хорошая физическая подготовка, отменное здоровье. За право стоять у мемориала боролись многие.

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# Беларусь помнит # общество # Андрей Филиппенко # Данила Моцар # Валерия Донец # Фотофакт

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