«Тем, что заступаем, мы отдаем дань памяти»: на площади Победы Минска прошла международная Вахта Памяти

Новости Беларуси. Почтить память тех, кто отдал свои жизни во имя мира, 3 июля в Минске собрались пионеры Беларуси и России. У монумента Победы прошла международная Вахта Памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сменялся караул каждые 10 минут. Перед тем, как выйти на площадь Победы, посты долго тренировались и оттачивали каждый шаг. У всех отрядов свои особенности несения Вахты. В подготовке к 3 июля свои навыки им передавали минские ребята.

Андрей Филиппенко, разводящий смены Поста № 1 Новороссийска:

Нам было немножко непросто. Дело в том, что на нашей площади мы не заступаем возле Вечного огня, мы заступаем за ним. На Посту № 1 я уже третий год. Для меня это патриотический долг, который должен отдавать каждый молодой человек, который любит свою родину.

Данила Моцар, кадет (Россия):

Это очень интересно – посмотреть, как другие проводят свои ритуалы, поучиться может быть чему-то.

Валерия Донец, курсант Вахты Памяти «Из камня его сапоги» Новосибирска:

Это наша история, ее надо помнить. Тем, что заступаем, мы отдаем дань памяти. Это вот здесь (показывает на сердце – прим. ред.).