«Дорожные знаки, которые запрещают курить и разрешают целоваться». Куда можно сходить в Заводском районе?

Цифры, которые вас удивят. 45 зон отдыха обустроили в Минске за 3 года, из них 27 живописных троп. Два раза в год городские власти дарят жителям новую локацию для прогулок. К чему еще стремиться и как еще порадовать минчан? Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Как удается создавать такую красоту, учитывая реально скромный бюджет. Мы все это прекрасно понимаем. Кто и чем помогает?

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района Минска:

Конечно же, за большой бюджет можно сделать многое, но... Екатерина Забенько:

Но вы делаете многое за небольшой бюджет. Сергей Масляк:

Так или иначе надо экономить. Мое мнение, что все-таки в благоустройстве должны участвовать как предприятия, организации, так и население. Почему? Потому что многим минчанам не хватает определенной культуры. И открывая зоны отдыха, мы все-таки наблюдаем, когда наши жители не очень хорошо относятся к тому, что сегодня реализовано, ломая это, разрушая. Конечно же, если участвуешь в реализации благоустройства, к этому уже немножко иное отношение. Но при поддержке предприятий, организаций, небольшом участии бюджетных средств, конечно же, получается реализовать задумки. В основе должна быть всегда идея, а застрельщиком таких идей, как правило, является «Зеленстрой». Как оказалось, самое сложное в этом даже не реализовать, а придумать название, чтобы это название было подхвачено, было узнаваемо и стало какой-то визитной карточкой района.

Екатерина Забенько:

Про парк 50-летия сейчас поговорим более подробно. Место любимое минчанами. В принципе, там не пришлось ничего кардинально менять, чтобы люди туда потянулись. Сделать несколько интересных арт-объектов: светофорное дерево, или вот эти интересные дорожные знаки, которые запрещают курить и разрешают целоваться. Сегодня все знают, что это наш замечательный парк 50-летия. Откуда вот была идея так его освежить и придать ему новые функции? Сергей Масляк:

Решение о выполнении работ по текущему ремонту и поддержка концепции были приняты буквально в самом парке два года назад, когда в месячнике по наведению порядка и благоустройству территории Минска вместе с командой Мингорисполкома принимал участие Владимир Кухарев. И прямо там после работы мы представили общую концепцию, которая была поддержана. И вот с этого момента мы начали реализацию этой концепции, на которую ушло два года. А идея светофорного дерева, идея свистка первого, который установлен на центральной площадке, родилась во время открытия второй очереди «Жары». По предложению районного отдела чрезвычайных ситуаций мы открыли тропу безопасности, которая была посвящена вопросам безопасного поведения во время каких-либо чрезвычайных ситуаций. И представители государственной автомобильной инспекции немножко с укором сказали: почему идея МЧС поддержана, а как же вот районное управление внутренних дел? Собственно говоря, от этого мы отталкивались. И в основном идея – это безопасность уже дорожного движения. Вот от этого отталкивались. Надо сказать, что история светофора довольно интересна. И первый светофор появился на территории Минска на пересечении улиц Бобруйская и Кирова. В 1938 году, в день рождения Заводского района. Это совпадение.

Екатерина Забенько:

А совпадения все не случайные. Даже надо было это подметить и таким образом выразить. Сергей Масляк:

Совершенно верно. Вот поэтому такая идея – это дополнительных три километра велосипедной дорожки, плюс там созданы условия для занятий скандинавской ходьбой, чтобы можно было покататься на самокате, на роликах. И надо сказать, что территория, которая находится напротив – это тоже территория парка 50-летия Великого Октября. Территория, которую мы открыли, занимает площадь 44 гектара, над которой мы работали два года, а территория через улицу Долгобродскую – 22 гектара. Сегодня надо тоже сказать, что благодаря поддержке Мингорисполкома ведется работа по разработке проектно-сметной документации на благоустройство уже этой территории. Я думаю, что мы постараемся в этом году ее также реализовать. Екатерина Забенько:

Мы были с ребенком на разведке, конечно же, потому что без личного мнения как же бы я могла вести эту программу, очень замечательно, и воздух такой, как будто находишься в лесу, а не в центре города.