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«Мы очень её ждали». Семья с шестью детьми получила новую квартиру в Борисове. И вот их эмоции

20 июля 2020 15:31
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Новости Беларуси. Строительство жилья в Минской области ведется активными темпами. Так, с начала 2020 года возвели почти 500 тысяч квадратных метров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Мы очень её ждали». Семья с шестью детьми получила новую квартиру в Борисове. И вот их эмоции-1

«Мы очень её ждали». Семья с шестью детьми получила новую квартиру в Борисове. И вот их эмоции-3

Внимание и многодетным – квартирами обеспечили почти 700 семей. Так, в Борисове сдали дом в микрорайоне Север.

«Мы очень её ждали». Семья с шестью детьми получила новую квартиру в Борисове. И вот их эмоции-6

О «квадратах благосостояния» в видеоматериале Ольги Шерстневой.

# Строительство # общество # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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