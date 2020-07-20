Примут почти 5000 выпускников. Стартовал приём документов в колледжи и лицеи

Новости Беларуси. Сегодня, 20 июля, стартовал прием документов в городские колледжи и лицеи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Эти учебные заведения готовы принять почти 5000 выпускников.

Так, в медицинском колледже сегодня началась работа волонтерского отряда «Абитуриент – 2020». Ребята, которые подали документы первыми, получили из рук активистов подарки. Также они помогают будущим учащимся заполнять заявления, оформлять личные дела и отвечают на все волнующие вопросы. А их у вчерашних школьников немало.

Александр Доронкин, абитуриент : Я выбрал специальность «Лечебное дело», потому что после обучения хочу работать в бригаде скорой помощи. Желание помогать людям в первую очередь. В принципе, профессия интересная. Я бы хотел посвятить этому свою жизнь.

Дмитрий Савостей, председатель профсоюзного комитета учащихся Белорусского государственного медицинского колледжа:

На «Фармацию» около 2-2,5 человек на место, на лечебное, на СД – около 1,5 человека на место.

Профессия медицинского работника не теряет своей актуальности, она очень престижна и востребована среди учащихся. Ежегодно много очень учащихся интересуется этой профессией в социальных сетях, в наших профсоюзных сетях они пишут, задают вопросы, интересуются. По тем заявкам, которые есть на сегодняшний момент, и по тем вопросам, которые задаются в интернете, мы думаем, что этом году будет также набор очень большой.