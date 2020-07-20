Лицемерие как стиль. Почему ОБСЕ не хочет присылать наблюдателей на выборы?

Григорий Азарёнок, СТВ:

Сегодня стало известно, что гостей от ОБСЕ в августе ждать не стоит. Об этом сегодня, 20 июля, сказала представитель этой структуры в Варшаве госпожа Андруш. Их миссия не собирается в Беларусь на президентские выборы.

Объяснили они это просто. Вы нам слишком поздно приглашение прислали. И вообще коронавирус.

Но всё познается в сравнении. Недавно в Польше (совсем рядом с нами) также проходили выборы. К западным соседям представители БДИПЧ ОБСЕ приехали. Миссия прибыла в Польшу за две недели до выборов. Напомним, мы отправили приглашение в начале июля, за месяц до основного дня голосования. В связи с проведением второго тура наблюдать пришлось аж до 15 июля.

Теперь об опасности заразиться коронавирусом. 28 июня члены избирательных комиссий выступали перед журналистами, без каких либо масок. О социальной дистанции вообще забыли. Всё проходило в зале. Причем не один раз. Никто ничего не боялся.

Были там чиновники и из другой структуры – Парламентской ассамблеи Совета Европы. Приехали за два дня до выборов, уехали 9 июля.

Какие можно сделать выводы? Что позволено Юпитеру – не позволено быку. Так говорили в Древнем Риме. То, на что закрывают глаза в отношении союзнической Польши, вдруг становится чем-то неприличным в самостоятельной Беларуси. Европа в отношении наших выборов ведет свою, довольно лицемерную игру. Раздаются голоса о введении санкций. Как будто мы это не проходили.

Григорий Азарёнок:

А наблюдатели на выборах будут. От СНГ точно. Думаю, будут и представители ШОС. А это большая половина человечества. Мы открыты для всех. Приезжайте и смотрите. Если хотите. А если не хотите, то объясните почему, а не придумывайте абсурдные предлоги.