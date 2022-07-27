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Беспредел на границе. Пьяный вэсэушник пытался напугать белорусских пограничников гранатой

27 июля 2022 17:11
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Пьяный украинский военный пытался устроить провокацию в одном из пунктов пропуска на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беспредел на границе. Пьяный вэсэушник пытался напугать белорусских пограничников гранатой-1

Факт инцидента подтвердили в Госпогранкомитете нашей страны. Мужчина интересовался у белорусских пограничников, откроют ли те огонь, если он подойдет, выдернув чеку из гранаты. Несмотря на предупреждения своих коллег о фиксации происходящего на камеры видеонаблюдения, провокатор не остановился. Однако до крайностей не дошло – нетрезвого «бойца» увели сослуживцы.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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