Беспредел на границе. Пьяный вэсэушник пытался напугать белорусских пограничников гранатой

Пьяный украинский военный пытался устроить провокацию в одном из пунктов пропуска на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Факт инцидента подтвердили в Госпогранкомитете нашей страны. Мужчина интересовался у белорусских пограничников, откроют ли те огонь, если он подойдет, выдернув чеку из гранаты. Несмотря на предупреждения своих коллег о фиксации происходящего на камеры видеонаблюдения, провокатор не остановился. Однако до крайностей не дошло – нетрезвого «бойца» увели сослуживцы.