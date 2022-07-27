Каждого механизатора проверяют на алкотестере. Федерация профсоюзов Беларуси усилила контроль за ходом уборочной кампании
Новости Беларуси. Необорудованные места для питания, беспорядок в ремонтных мастерских и одежда не по форме. Это лишь часть нарушений, которые встречаются ревизорам во время уборочной кампании-2022, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только до начала массовых работ в поле было выявлено свыше 3 000 нарушений законодательства об охране труда и приостановлена работа 250 единиц травмоопасного оборудования.
Технические инспекторы Федерации профсоюзов Беларуси 27 июля вновь отправились в сельхозорганизации, чтобы проверить, как там обстоят дела с безопасностью.
В рейд с профсоюзами отправилась Оксана Семашко.
Каждое утро, шутят в сельхозорганизации, начинается одинаково. Пропуск в поле для механизаторов только через алкотестер.
– Есть ли случаи, когда рабочие приходят в недолжном состоянии на работу?
Дмитрий Куделко, начальник цеха механизации сельхозорганизации:
Ну, бывали такие случаи. Эти работники сразу отстранялись от работы. Им ставился прогул. Если такой случай повторялся, то мы с этими людьми расставались.
Дальше с трезвой головой в чистое поле. Сейчас время третьего укоса трав и заготовки кормов. Но для начала положено проверить готовность техники к работе.
Виталий Дригун, механизатор сельхозорганизации:
Встаю в шесть утра. Рабочий день начинается в семь с обслуживания комбайна, осмотра. Смазываем комбайн, подшипники, заправляемся и работаем.
Сегодня могли бы заготавливать сено, но дождь велел сосредоточиться на вывозе органики. Так и техника не простаивает, и люди деньги зарабатывают. Кстати, самому возрастному водителю комбайна здесь уже за 60, молодому – всего 23.
Оксана Семашко, корреспондент:
Порой, в погоне за урожаем работники в полях пренебрегают техникой безопасности. Среди самых распространенных нарушений – неиспользование средств индивидуальной защиты, а именно – спецодежды и обуви.
Наниматели в свою очередь грешат не проведением инструктажей по охране труда с работниками. Есть нарекания на отсутствие должных санитарно-бытовых условий, аптечек и огнетушителей. В большинстве случаев они, конечно, есть, но не везде. Для этого и необходим взгляд со стороны.
Наталья Радюк, технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси:
Общаясь с работниками чаще слышишь такое, что дополнительный контроль стимулирует не нарушать, поэтому, я думаю, что такая практика полезна. И когда работники, наниматели знают, что их контролируют и госорганизации, и профсоюзы приезжают со своим общественным контролем, и инженер по охране труда, должностные лица – все это стимулирует и призывает работника безопасно выполнять свою работу.
А если рабочий в строю, то и с уборкой не будет промедлений. Тем более, что в 2022 году белорусская земля обещает богатый урожай.
Иван Епифан, главный агроном сельхозорганизации:
Май холодный – год хлебородный, поэтому урожаи неплохие. Я думаю, должны быть не хуже прошлогодних. Пока видно нормально, а потом комбайны покажут. Главное, чтобы погода состоялась во время уборки.