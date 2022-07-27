Каждого механизатора проверяют на алкотестере. Федерация профсоюзов Беларуси усилила контроль за ходом уборочной кампании

Новости Беларуси. Необорудованные места для питания, беспорядок в ремонтных мастерских и одежда не по форме. Это лишь часть нарушений, которые встречаются ревизорам во время уборочной кампании-2022, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только до начала массовых работ в поле было выявлено свыше 3 000 нарушений законодательства об охране труда и приостановлена работа 250 единиц травмоопасного оборудования. Технические инспекторы Федерации профсоюзов Беларуси 27 июля вновь отправились в сельхозорганизации, чтобы проверить, как там обстоят дела с безопасностью. В рейд с профсоюзами отправилась Оксана Семашко.

Каждое утро, шутят в сельхозорганизации, начинается одинаково. Пропуск в поле для механизаторов только через алкотестер. – Есть ли случаи, когда рабочие приходят в недолжном состоянии на работу?

Дмитрий Куделко, начальник цеха механизации сельхозорганизации:

Ну, бывали такие случаи. Эти работники сразу отстранялись от работы. Им ставился прогул. Если такой случай повторялся, то мы с этими людьми расставались. Дальше с трезвой головой в чистое поле. Сейчас время третьего укоса трав и заготовки кормов. Но для начала положено проверить готовность техники к работе.

Виталий Дригун, механизатор сельхозорганизации:

Встаю в шесть утра. Рабочий день начинается в семь с обслуживания комбайна, осмотра. Смазываем комбайн, подшипники, заправляемся и работаем. Сегодня могли бы заготавливать сено, но дождь велел сосредоточиться на вывозе органики. Так и техника не простаивает, и люди деньги зарабатывают. Кстати, самому возрастному водителю комбайна здесь уже за 60, молодому – всего 23.

Оксана Семашко, корреспондент:

Порой, в погоне за урожаем работники в полях пренебрегают техникой безопасности. Среди самых распространенных нарушений – неиспользование средств индивидуальной защиты, а именно – спецодежды и обуви. Наниматели в свою очередь грешат не проведением инструктажей по охране труда с работниками. Есть нарекания на отсутствие должных санитарно-бытовых условий, аптечек и огнетушителей. В большинстве случаев они, конечно, есть, но не везде. Для этого и необходим взгляд со стороны.

Наталья Радюк, технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси:

Общаясь с работниками чаще слышишь такое, что дополнительный контроль стимулирует не нарушать, поэтому, я думаю, что такая практика полезна. И когда работники, наниматели знают, что их контролируют и госорганизации, и профсоюзы приезжают со своим общественным контролем, и инженер по охране труда, должностные лица – все это стимулирует и призывает работника безопасно выполнять свою работу. А если рабочий в строю, то и с уборкой не будет промедлений. Тем более, что в 2022 году белорусская земля обещает богатый урожай.