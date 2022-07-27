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«Нужно рассчитывать на масштабирование». Николай Снопков посмотрел, как собирают белорусские седаны и кроссоверы

27 июля 2022 17:30
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Новости Беларуси. В Беларуси к 2025 году будет максимально освоена компонентная база собственного электромобиля. Об этом 27 июля во время посещения предприятия «Белджи» рассказал первый вице-премьер Николай Снопков. По его словам, соответствующее поручение дал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нужно рассчитывать на масштабирование». Николай Снопков посмотрел, как собирают белорусские седаны и кроссоверы-1

Но сейчас вопрос стоит шире – смогут ли белорусы производить автомобили и с двигателем внутреннего сгорания. Эта тема актуальна как никогда. Яркий пример – то, что происходит на рынке Российской Федерации. В частности, как санкции влияют на развитие технологий, в том числе и в автомобилестроении. Все это создает в стране компетенцию.

«Нужно рассчитывать на масштабирование». Николай Снопков посмотрел, как собирают белорусские седаны и кроссоверы-4

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы обсуждали, как это сделать более рационально, более верно – с партнером, своими КБ, взаимосвязано, на основе лизинга, аренды или покупки технологий. Сегодня нужно найти правильную формулу, бизнес-модель организации процесса, чтобы получить рациональное, эффективное и коммерчески оправданное решение. Рынок автомобилей Беларуси, к сожалению, мал. И создавать производство только для белорусского рынка нецелесообразно, поэтому нужно рассчитывать на масштабирование бизнеса.

«Нужно рассчитывать на масштабирование». Николай Снопков посмотрел, как собирают белорусские седаны и кроссоверы-7

В целом, по словам Николая Снопкова, компетенция, инженерная мысль достаточна развита в Беларуси, чтобы создавать автомобили, пользующиеся спросом, надежные и комфортные и, что главное – современные.

# Предприятия Беларуси # общество # Николай Снопков # Фотофакт

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