«Нужно рассчитывать на масштабирование». Николай Снопков посмотрел, как собирают белорусские седаны и кроссоверы

Новости Беларуси. В Беларуси к 2025 году будет максимально освоена компонентная база собственного электромобиля. Об этом 27 июля во время посещения предприятия «Белджи» рассказал первый вице-премьер Николай Снопков. По его словам, соответствующее поручение дал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но сейчас вопрос стоит шире – смогут ли белорусы производить автомобили и с двигателем внутреннего сгорания. Эта тема актуальна как никогда. Яркий пример – то, что происходит на рынке Российской Федерации. В частности, как санкции влияют на развитие технологий, в том числе и в автомобилестроении. Все это создает в стране компетенцию.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы обсуждали, как это сделать более рационально, более верно – с партнером, своими КБ, взаимосвязано, на основе лизинга, аренды или покупки технологий. Сегодня нужно найти правильную формулу, бизнес-модель организации процесса, чтобы получить рациональное, эффективное и коммерчески оправданное решение. Рынок автомобилей Беларуси, к сожалению, мал. И создавать производство только для белорусского рынка нецелесообразно, поэтому нужно рассчитывать на масштабирование бизнеса.