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Мы очень благодарны всем, кто дарит ребятам волшебство. Как в Борисовском районе проходят «Наши дети»?

03 января 2022 14:18
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Новости Беларуси. Теплые слова, внимание и сюрпризы. Благотворительная акция «Наши дети» продолжает дарить радость маленьким жителям Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Мы очень благодарны всем, кто дарит ребятам волшебство. Как в Борисовском районе проходят «Наши дети»?-1

В Борисовском районе к марафону добра присоединились представители Белорусского фонда мира. Для ребят, посещающих кружки сельских домов культуры, они подготовили полезные подарки. Это сразу три коробки с материалами для творчества. Пластилин, краски, цветная бумага – все это позволит детям в новом году создавать маленькие шедевры. Всего же в Борисовском районе уже прошло более 150 благотворительных мероприятий в рамках акции «Наши дети».  

Мы очень благодарны всем, кто дарит ребятам волшебство. Как в Борисовском районе проходят «Наши дети»?-4

Наталья Кузнецова, председатель Борисовской районной организации ОО «Белорусский фонд мира»:  
Наша акция будет продолжена в январе. У нас есть еще планы, мы так же будем работать, сотрудничать и дарить подарки для учреждений культуры клубного типа нашего села.  

Мы очень благодарны всем, кто дарит ребятам волшебство. Как в Борисовском районе проходят «Наши дети»?-7

Ирина Садовская, начальник управления по образованию Борисовского райисполкома:  
Ребята уже посетили и президентскую елку, и губернаторскую елку. Посетили профсоюзные праздники, которые организовываются. В каждом учреждении, у нас их 96, проходят утренники. Проходят они не единожды. Для различных параллелей, для различных категорий ребят. С приглашением гостей. Мы очень благодарны всем тем, кто посещает наши учреждения и дарит ребятам волшебные подарки, волшебство.  

Мы очень благодарны всем, кто дарит ребятам волшебство. Как в Борисовском районе проходят «Наши дети»?-10

Для ребят в районе закупили почти 2 000 подарков. Все они найдут владельцев до 14 января.  

# Новый год # общество # Наталья Кузнецова # Ирина Садовская # Фотофакт

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