Мы очень благодарны всем, кто дарит ребятам волшебство. Как в Борисовском районе проходят «Наши дети»?

Новости Беларуси. Теплые слова, внимание и сюрпризы. Благотворительная акция «Наши дети» продолжает дарить радость маленьким жителям Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Борисовском районе к марафону добра присоединились представители Белорусского фонда мира. Для ребят, посещающих кружки сельских домов культуры, они подготовили полезные подарки. Это сразу три коробки с материалами для творчества. Пластилин, краски, цветная бумага – все это позволит детям в новом году создавать маленькие шедевры. Всего же в Борисовском районе уже прошло более 150 благотворительных мероприятий в рамках акции «Наши дети».

Наталья Кузнецова, председатель Борисовской районной организации ОО «Белорусский фонд мира»:

Наша акция будет продолжена в январе. У нас есть еще планы, мы так же будем работать, сотрудничать и дарить подарки для учреждений культуры клубного типа нашего села.

Ирина Садовская, начальник управления по образованию Борисовского райисполкома:

Ребята уже посетили и президентскую елку, и губернаторскую елку. Посетили профсоюзные праздники, которые организовываются. В каждом учреждении, у нас их 96, проходят утренники. Проходят они не единожды. Для различных параллелей, для различных категорий ребят. С приглашением гостей. Мы очень благодарны всем тем, кто посещает наши учреждения и дарит ребятам волшебные подарки, волшебство.