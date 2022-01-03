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МИД Беларуси направил Украине ноту протеста с осуждением националистического марша

03 января 2022 13:06
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МИД Беларуси направил Украине ноту с осуждением состоявшегося 1 января националистического марша, где участвовали активисты беглой белорусской экстремистской оппозиции под символикой коллаборационистов и прислужников Третьего рейха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

МИД Беларуси направил Украине ноту протеста с осуждением националистического марша-1

Это событие широко освещалось в средствах массовой информации Украины, в том числе на общенациональных каналах телевидения.  

В ноте сказано, что в сердцах белорусов, переживших ужасы фашистской оккупации и трагедию геноцида в годы Великой Отечественной войны, отзываются мучительной болью возмутительные попытки героизировать коллаборационистов, убийц и карателей белорусского народа.  

МИД Беларуси направил Украине ноту протеста с осуждением националистического марша-4

Безнаказанное чествование идейными наследниками палачей Хатыни и тысяч других белорусских городов и деревень – не что иное, как оскорбление памяти предков, павших за свободу и независимость Беларуси.  

# Международная политика # общество # Фотофакт

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