МИД Беларуси направил Украине ноту протеста с осуждением националистического марша

МИД Беларуси направил Украине ноту с осуждением состоявшегося 1 января националистического марша, где участвовали активисты беглой белорусской экстремистской оппозиции под символикой коллаборационистов и прислужников Третьего рейха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это событие широко освещалось в средствах массовой информации Украины, в том числе на общенациональных каналах телевидения. В ноте сказано, что в сердцах белорусов, переживших ужасы фашистской оккупации и трагедию геноцида в годы Великой Отечественной войны, отзываются мучительной болью возмутительные попытки героизировать коллаборационистов, убийц и карателей белорусского народа.