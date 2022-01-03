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«Воплотить в реальность детские мечты». Правоохранители Минской области с подарками навестили детей из Ивенецкого дома-интерната

03 января 2022 14:14
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Новости Беларуси. Присоединились к марафону добрых дел и сотрудники милиции. Правоохранители Минской области навестили детей из Ивенецкого дома-интерната, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Воплотить в реальность детские мечты». Правоохранители Минской области с подарками навестили детей из Ивенецкого дома-интерната-1

«Воплотить в реальность детские мечты». Правоохранители Минской области с подарками навестили детей из Ивенецкого дома-интерната-3

Ребята написали письмо с просьбой рассказать им о работе милиции. Такое желание стражи порядка не могли оставить без внимания. Дети пообщались с правоохранителями, познакомились со специальной техникой и вооружением, а также прокатились на патрульном автомобиле.  

«Воплотить в реальность детские мечты». Правоохранители Минской области с подарками навестили детей из Ивенецкого дома-интерната-6

Роман Романчук, заместитель начальника УВД Миноблисполкома:  
В благотворительном проекте принимают участие и правоохранители Минской области, которые помогают воплотить в реальность детские мечты. Сотрудники милиции, закупив подарки, посещают социально-педагогические центры, дома ребенка, многодетные семьи, учреждения здравоохранения, а также семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды.  

«Воплотить в реальность детские мечты». Правоохранители Минской области с подарками навестили детей из Ивенецкого дома-интерната-9

Такие праздничные визиты милиционеры делают ежегодно в рамках акции МВД «Елка детских желаний».  

# Новый год # общество # Роман Романчук # Фотофакт

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