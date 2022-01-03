«Воплотить в реальность детские мечты». Правоохранители Минской области с подарками навестили детей из Ивенецкого дома-интерната

Новости Беларуси. Присоединились к марафону добрых дел и сотрудники милиции. Правоохранители Минской области навестили детей из Ивенецкого дома-интерната, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ребята написали письмо с просьбой рассказать им о работе милиции. Такое желание стражи порядка не могли оставить без внимания. Дети пообщались с правоохранителями, познакомились со специальной техникой и вооружением, а также прокатились на патрульном автомобиле.

Роман Романчук, заместитель начальника УВД Миноблисполкома:

В благотворительном проекте принимают участие и правоохранители Минской области, которые помогают воплотить в реальность детские мечты. Сотрудники милиции, закупив подарки, посещают социально-педагогические центры, дома ребенка, многодетные семьи, учреждения здравоохранения, а также семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды.