Минск открывает музыкально-туристический сезон – что подготовили организаторы? Анонс ток-шоу «Большой город»

Об этом – 24 мая в 10:00 в ток-шоу «Большой город».

Минск открывает летний музыкально-туристический сезон. А это значит, что центр столицы на ближайшие месяцы превратится в большое пространство для творческих встреч, экскурсий и эмоций. Почему концерты под открытым небом собирают тысячи зрителей? Как рождаются новые городские традиции и какие сюрпризы подготовили организаторы в 2026 году?

Уличные концерты, танцы до позднего вечера, гастрономические площадки, музыка буквально на каждой городской улице – все это летний музыкально-туристический сезон в Минске.

Сотни мероприятий, тысячи участников, миллионы гостей. Расписан каждый день на три месяца вперед. Как выстроить летний маршрут и ничего не упустить?

Нашим куратором является Мингорисполком. Можно зайти спокойно на сайт Мингорисполкома, и вы можете увидеть вкладку, где написан музыкально-туристический сезон, где указаны со временем точным все площадки.

Как экскурсии помогают заново влюбиться в Минск? Каких событий минчане и гости столицы ждут больше всего в этом сезоне?