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Минск открывает музыкально-туристический сезон – что подготовили организаторы? Анонс ток-шоу «Большой город»

23 мая 2026 08:35
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Минск открывает летний музыкально-туристический сезон. А это значит, что центр столицы на ближайшие месяцы превратится в большое пространство для творческих встреч, экскурсий и эмоций. Почему концерты под открытым небом собирают тысячи зрителей? Как рождаются новые городские традиции и какие сюрпризы подготовили организаторы в 2026 году? 

Об этом – 24 мая в 10:00 в ток-шоу «Большой город».

Минск открывает музыкально-туристический сезон – что подготовили организаторы? Анонс ток-шоу «Большой город»-2

Уличные концерты, танцы до позднего вечера, гастрономические площадки, музыка буквально на каждой городской улице – все это летний музыкально-туристический сезон в Минске.

Минск открывает музыкально-туристический сезон – что подготовили организаторы? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Престиж для любого города имеет такой фестиваль.

Сотни мероприятий, тысячи участников, миллионы гостей. Расписан каждый день на три месяца вперед. Как выстроить летний маршрут и ничего не упустить?

Минск открывает музыкально-туристический сезон – что подготовили организаторы? Анонс ток-шоу «Большой город»-6

Нашим куратором является Мингорисполком. Можно зайти спокойно на сайт Мингорисполкома, и вы можете увидеть вкладку, где написан музыкально-туристический сезон, где указаны со временем точным все площадки.

Как экскурсии помогают заново влюбиться в Минск? Каких событий минчане и гости столицы ждут больше всего в этом сезоне? 

Минск открывает музыкально-туристический сезон – что подготовили организаторы? Анонс ток-шоу «Большой город»-8

Ваш город славится киновечерами и большой культурной программой. То есть, лето будет очень насыщенно. 

Открываем культурное лето Минска – говорим о проектах, которые весь сезон будут объединять минчан и гостей столицы. «Большой город» 24 мая в 10:00.

# Туризм # Достопримечательности Минска

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