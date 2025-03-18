«Мы никогда не работаем по старинке!» Карпенков – о работе в приграничье, подготовке бойцов и защите атомной станции

О работе в приграничье, подготовке народного ополчения, защите атомной станции – в программе Новости «24 часа» на СТВ интервью с замминистра внутренних дел – командующим внутренними войсками Николаем Карпенковым.
О работе в приграничье, подготовке народного ополчения, защите атомной станции – в программе Новости «24 часа» на СТВ интервью с замминистра внутренних дел – командующим внутренними войсками Николаем Карпенковым.
Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Беларуси:
2024 год, год проведения электоральной кампании по выборам Президента Республики Беларусь, к которому очень тщательно и активно готовилось Министерство внутренних дел, для внутренних войск оказался достаточно успешным. Все задачи, поставленные министром внутренних дел, выполнены успешно, с высоким качеством и в установленные сроки.
Мы никогда не работаем по старинке. Мы всегда смотрим, что произошло в других странах, и стараемся все новое, передовое внедрить у себя в Министерстве внутренних дел и во внутренних войсках. Первое, конечно, это патрульно-постовая служба. С мая все военнослужащие внутренних войск с пистолетами несут службу. Ни в одной стране СНГ такого нет. И сейчас, если вдруг что-то произошло, первые наряды – они летят туда. Установка министра внутренних дел – сразу вступать в огневой контакт. Все сделано для максимального обеспечения безопасности наших граждан, и нацеленность на профилактику. Именно с этого года все подразделения, которые у нас занимались разминированием по республике практически всех боеприпасов, авиационных бомб, они переведены в подразделения специального назначения. Все, что новое, передовое на специальной военной операции есть, через спецназ ими принимается, ставится нашими саперами на вооружение.
Обеспечение безопасности Белорусской атомной электростанции. Там создано подразделение специального назначения. Обучено, выполняет задачи. Установлена очень серьезная система по защите от беспилотных летательных аппаратов. Кроме всего прочего, сделана такая зона с особым правовым режимом, которая в радиусе порядка 7 километров. И приблизиться к ней или находиться без специального решения никто не имеет права. Ну, я скажу, буквально за полгода работы спецподразделения в этой зоне с особым правовым режимом задержано порядка 350 человек.
Мы участвуем в повышении обеспечения безопасности охраны государственной границы. Наши отряды работают там с августа. Отряды обеспечены всем необходимым для выполнения любого спектра задач. Несколько FPV-дронов находятся, там и дроны с тепловизорами, там и ПТУРы, там и минометы. То есть все, что новое, передовое на вооружении у нас во внутренних войсках есть, есть там, в приграничье. Но самое главное – это бойцы. Они прошли очень серьезную боевую подготовку инструкторами ЧВК «Вагнер». Все умеют управлять дронами, все умеют поражать технику дронами, все умеют пользоваться девятью видами оружия по программе вот этой боевой подготовки, которая новая, самая передовая на данный момент в Российской Федерации.
Мы также занимаемся не только территориальной обороной, но и подготовкой народного ополчения там, в приграничье. Желающих сотни. Глядя на Украину, то, что там происходит, глядя, конечно, на Курскую область, какие там сейчас последствия, для чего это нужно, людям объяснять не приходится.
Особым достижением у нас во внутренних войсках является то, что за последний год мы создали подразделения разведки и информационного противоборства. Вот такая мощная триада – подразделения специального назначения, разведка и информационное противоборство – позволяет нам серьезно двигаться вперед. И я скажу, что вот эту информационную кампанию по психологическому противоборству мы у нашего противника выиграли.
Особая гордость у нас во внутренних войсках – это наши военно-патриотические клубы. Больше двух с половиной тысяч детей в военно-патриотических клубах. А в органах внутренних дел таких клубов под 300. С юного возраста мы готовим себе кадры. И у нас уже есть первые контрактники, у нас есть первые контрактницы, у нас есть разведчицы, у нас есть разведчики. И они профессионально очень сильно подготовлены. Безопасность наших граждан серьезно обеспечена. Внутренние войска никогда не подводили ни правоохранительные органы, ни страну, ни Министерство внутренних дел. Каждый офицер и каждый боец понимает уникальность своей функции по обеспечению общественной безопасности наших граждан и нашей Родины.