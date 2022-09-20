Наталья Кочанова рассказала о предстоящей работе Совета Республики

Новости Беларуси. Законопроект о ВНС уже в высокой степени готовности. Об этом 20 сентября на открытии 10-й сессии сообщила председатель Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наталья Кочанова отметила, что этот документ вкупе с законом «О гражданском обществе» имеет судьбоносное значение для развития суверенной Беларуси.

Именно здесь будут определены полномочия высшего представительного органа народовластия по выработке и реализации внешней и внутренней политики Беларуси, ее экономической стратегии, решению других жизненно важных вопросов. Кстати, устойчивость национальной экономики, по мнению парламентариев, во многом зависит от сильной законодательной базы. И это особенно актуально в условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны коллективного Запада. Поэтому самое пристальное внимание сенаторы уделят подготовке бюджетного пакета и законопроектам экономического блока. Сегодня основные приоритеты государства остаются неизменными: финансирование в полном объеме социальных программ, рост зарплат бюджетников, сбалансированное развитие регионов.