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Наталья Кочанова рассказала о предстоящей работе Совета Республики

20 сентября 2022 15:53
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Новости Беларуси. Законопроект о ВНС уже в высокой степени готовности. Об этом 20 сентября на открытии 10-й сессии сообщила председатель Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наталья Кочанова отметила, что этот документ вкупе с законом «О гражданском обществе» имеет судьбоносное значение для развития суверенной Беларуси.  

Наталья Кочанова рассказала о предстоящей работе Совета Республики-1

Именно здесь будут определены полномочия высшего представительного органа народовластия по выработке и реализации внешней и внутренней политики Беларуси, ее экономической стратегии, решению других жизненно важных вопросов. Кстати, устойчивость национальной экономики, по мнению парламентариев, во многом зависит от сильной законодательной базы. И это особенно актуально в условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны коллективного Запада. Поэтому самое пристальное внимание сенаторы уделят подготовке бюджетного пакета и законопроектам экономического блока. Сегодня основные приоритеты государства остаются неизменными: финансирование в полном объеме социальных программ, рост зарплат бюджетников, сбалансированное развитие регионов.  

# Парламент Беларуси # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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