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«Мы не сидим на нефти – мы богаты людьми и нашим трудолюбием». Сергей Шкруднев о впечатлениях после ВНС

18 марта 2021 13:18
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Новости Беларуси. В студии «Большого города» Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района.

Илона Волынец, ведущая:
Хотелось бы вспомнить важное политическое событие, которое прошло в 2021 году, это Всебелорусское народное собрание. Вы были делегатом ВНС. Не остыли ли ваши впечатления после этого грандиозного события?

«Мы не сидим на нефти – мы богаты людьми и нашим трудолюбием». Сергей Шкруднев о впечатлениях после ВНС-1

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:
Те ощущения, эмоции, которые в эти два дня были получены, конечно, остались. Те задачи, которые были определены, поддержаны делегатами, мы сегодня претворяем в жизнь, приходим в коллективы, рассказываем, что было, как было, какие вопросы были рассмотрены, какие были поддержаны, в том числе и главой государства. Конечно, были яркие выступления, в том числе нашей молодежи. Незабываемо выступление нашего Президента, который действительно живет страной. Это чувствуется. Если мы будем брать пример с него, то у нас все будет хорошо, потому что у нашей страны нет источника какого-то, мы не сидим на нефти.

Мы сегодня богаты людьми и нашим трудолюбием. Если мы и дальше будем продолжать так трудиться, любить свою Родину, то действительно будем независимы, будем всегда процветать.

Илона Волынец:
Всебелорусскому народному собранию предшествовали диалоговые площадки. Сейчас что-то подобное проходит в районе? Или каких-то прямых телефонных линий, приемов граждан достаточно, чтобы решать любые городские проблемы?

«Мы не сидим на нефти – мы богаты людьми и нашим трудолюбием». Сергей Шкруднев о впечатлениях после ВНС-4

Сергей Шкруднев:
Я думаю, что диалоговая площадка это один из видов общения с населением. У нас проводятся и прямые линии, и организуются встречи с населением, проводятся выездные приемы граждан. Но диалоговая площадка отличается от всех наших взаимодействий в части того, что рассматриваются определенные вопросы. Это обсуждение, как лучше сделать, что бы вы хотели видеть, например, в домовом самоуправлении, в образовательной сфере. Это узкие направления. Мы проводим диалоговые площадки ежемесячно.

«Окна выходят на детский садик, а ребёнок туда не попадает». Как решают эту проблему в самом крупном районе Минска? Узнать об этом можно здесь.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Сергей Шкруднев # Илона Волынец # Фотофакт

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