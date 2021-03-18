«Мы не сидим на нефти – мы богаты людьми и нашим трудолюбием». Сергей Шкруднев о впечатлениях после ВНС

Илона Волынец, ведущая: Хотелось бы вспомнить важное политическое событие, которое прошло в 2021 году, – это Всебелорусское народное собрание. Вы были делегатом ВНС. Не остыли ли ваши впечатления после этого грандиозного события?

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:

Те ощущения, эмоции, которые в эти два дня были получены, конечно, остались. Те задачи, которые были определены, поддержаны делегатами, мы сегодня претворяем в жизнь, приходим в коллективы, рассказываем, что было, как было, какие вопросы были рассмотрены, какие были поддержаны, в том числе и главой государства. Конечно, были яркие выступления, в том числе нашей молодежи. Незабываемо выступление нашего Президента, который действительно живет страной. Это чувствуется. Если мы будем брать пример с него, то у нас все будет хорошо, потому что у нашей страны нет источника какого-то, мы не сидим на нефти.

Мы сегодня богаты людьми и нашим трудолюбием. Если мы и дальше будем продолжать так трудиться, любить свою Родину, то действительно будем независимы, будем всегда процветать.

Илона Волынец:

Всебелорусскому народному собранию предшествовали диалоговые площадки. Сейчас что-то подобное проходит в районе? Или каких-то прямых телефонных линий, приемов граждан достаточно, чтобы решать любые городские проблемы?