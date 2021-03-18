«Инфраструктура есть, но необходимо дошлифовать». Как благоустраивают парки Уго Чавеса и «Тиволи»?

Илона Волынец, ведущая: Знаю, что на одной из встреч, которую вы проводили в колледже, студенты интересовались дальнейшей судьбой парка «Тиволи».

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:

Уже многое сделано. Сегодня мы имеем благоустроенный парк. Мы его благоустроили при поддержке Минского городского совета депутатов – навели порядок, провели реконструкцию центральной аллеи, сделали новые детские площадки. Сегодня там занимаются физической культурой люди разных возрастов, в том числе и учащиеся колледжа, ученики соседних школ. Имеются и workout-площадки. Сегодня там инфраструктура есть, но необходимо еще немножко дошлифовать и навести лоск в этом парке.

Илона Волынец:

Будут ли в этом сезоне какие-то работы в парке Уго Чавеса? Территория огромная, необъятная, планов много, но именно в этом сезоне что-то планируется?