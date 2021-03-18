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«Инфраструктура есть, но необходимо дошлифовать». Как благоустраивают парки Уго Чавеса и «Тиволи»?

18 марта 2021 13:12
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Новости Беларуси. Гость программы «Большой город» Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска.

Илона Волынец, ведущая:
Знаю, что на одной из встреч, которую вы проводили в колледже, студенты интересовались дальнейшей судьбой парка «Тиволи».

«Инфраструктура есть, но необходимо дошлифовать». Как благоустраивают парки Уго Чавеса и «Тиволи»?-1

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:
Уже многое сделано. Сегодня мы имеем благоустроенный парк. Мы его благоустроили при поддержке Минского городского совета депутатов навели порядок, провели реконструкцию центральной аллеи, сделали новые детские площадки. Сегодня там занимаются физической культурой люди разных возрастов, в том числе и учащиеся колледжа, ученики соседних школ. Имеются и workout-площадки. Сегодня там инфраструктура есть, но необходимо еще немножко дошлифовать и навести лоск в этом парке.

Илона Волынец:
Будут ли в этом сезоне какие-то работы в парке Уго Чавеса? Территория огромная, необъятная, планов много, но именно в этом сезоне что-то планируется?

«Инфраструктура есть, но необходимо дошлифовать». Как благоустраивают парки Уго Чавеса и «Тиволи»?-4

Сергей Шкруднев:
В этом сезоне если и будет что-то сделано, то только проработка третьей очереди строительства этого парка, потому что необходимо определиться и с финансированием, и с наполнением. Первая и вторая очередь у нас сделана это и входная группа, и детские аттракционы есть. А более объемная работа это третья очередь строительства, в которой будут и пешеходно-тропиночные связи, и площадки под разные виды деятельности, и побольше аттракционов. Необходимо определиться с объемом работ строительства, и необходимо финансирование, потому что сегодня это дорогое удовольствие. Помимо того что построить, надо будет еще найти, кто будет за ним ухаживать, обслуживать.

«Мы готовы предоставить инвентарь для всех». Когда в Минске начнутся массовые субботники? Читайте далее.

# Социальная инфраструктура # общество # Сергей Шкруднев # Илона Волынец # Фотофакт

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