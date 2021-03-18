«Инфраструктура есть, но необходимо дошлифовать». Как благоустраивают парки Уго Чавеса и «Тиволи»?
Новости Беларуси. Гость программы «Большой город» – Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска.
Илона Волынец, ведущая:
Знаю, что на одной из встреч, которую вы проводили в колледже, студенты интересовались дальнейшей судьбой парка «Тиволи».
Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:
Уже многое сделано. Сегодня мы имеем благоустроенный парк. Мы его благоустроили при поддержке Минского городского совета депутатов – навели порядок, провели реконструкцию центральной аллеи, сделали новые детские площадки. Сегодня там занимаются физической культурой люди разных возрастов, в том числе и учащиеся колледжа, ученики соседних школ. Имеются и workout-площадки. Сегодня там инфраструктура есть, но необходимо еще немножко дошлифовать и навести лоск в этом парке.
Илона Волынец:
Будут ли в этом сезоне какие-то работы в парке Уго Чавеса? Территория огромная, необъятная, планов много, но именно в этом сезоне что-то планируется?
Сергей Шкруднев:
В этом сезоне если и будет что-то сделано, то только проработка третьей очереди строительства этого парка, потому что необходимо определиться и с финансированием, и с наполнением. Первая и вторая очередь у нас сделана – это и входная группа, и детские аттракционы есть. А более объемная работа – это третья очередь строительства, в которой будут и пешеходно-тропиночные связи, и площадки под разные виды деятельности, и побольше аттракционов. Необходимо определиться с объемом работ строительства, и необходимо финансирование, потому что сегодня это дорогое удовольствие. Помимо того что построить, надо будет еще найти, кто будет за ним ухаживать, обслуживать.
«Мы готовы предоставить инвентарь для всех». Когда в Минске начнутся массовые субботники? Читайте далее.