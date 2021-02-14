«Мы не имеем права осуждать». По каким вопросам можно звонить в центр поддержки «Матуля»?
Новости Беларуси. На наши вопросы отвечают люди, которым выпала возможность принять участие в крупнейшем форуме пятилетия. Это делегаты ВНС, они такие разные, но все-таки у них общая цель – сохранить страну и улучшить жизнь белорусов. Приветствуем в студии «Большого города» Веронику Сердюк, которая объединяет в себе все лучшие качества настоящей женщины – мама пятерых детей, обладательница Ордена матери, любящая жена, общественный деятель.
Екатерина Забенько, ведущая:
Я слушаю вас и понимаю, как не хватает этой информации, правильных слов в нужный момент в жизни. Знаю, что у вас есть телефон доверия. Подскажите, как туда обращаться, по каким вопросам можно звонить? Многие, может быть, стесняются и считают, что их проблема универсальная, вы никогда о таком не слышали и не найдете нужных советов или, не дай бог, осудите.
Вероника Сердюк, руководитель центра поддержки семьи и материнства «Матуля»:
Мы не имеем права осуждать. Особенность предабортного консультирования в том, что специалист никогда не высказывает свою оценку, не манипулирует, не давит. Специалист помогает женщине в данный период времени оценить точку ее нахождения, посмотреть ресурсы, понять, почему сложилась такая ситуация. То же самое с любым консультированием, которое мы можем оказать по телефону доверия. Нам можно позвонить по любому вопросу кризисного родительства. Если мы некомпетентны в этом вопросе, мы перенаправим в какую-то консультацию или организацию, которая может помочь.
Помощь молодым и семейное образование. Какие темы собиралась затронуть многодетная мама на Всебелорусском народном собрании? Подробности далее.