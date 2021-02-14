«Мы не имеем права осуждать». По каким вопросам можно звонить в центр поддержки «Матуля»?

Новости Беларуси. На наши вопросы отвечают люди, которым выпала возможность принять участие в крупнейшем форуме пятилетия. Это делегаты ВНС, они такие разные, но все-таки у них общая цель – сохранить страну и улучшить жизнь белорусов. Приветствуем в студии «Большого города» Веронику Сердюк, которая объединяет в себе все лучшие качества настоящей женщины – мама пятерых детей, обладательница Ордена матери, любящая жена, общественный деятель.

Екатерина Забенько, ведущая:

Я слушаю вас и понимаю, как не хватает этой информации, правильных слов в нужный момент в жизни. Знаю, что у вас есть телефон доверия. Подскажите, как туда обращаться, по каким вопросам можно звонить? Многие, может быть, стесняются и считают, что их проблема универсальная, вы никогда о таком не слышали и не найдете нужных советов или, не дай бог, осудите.