«Мы не хуже военнослужащих-мужчин». Впервые в парадной колонне в День Независимости пройдут женщины

Новости Беларуси. На плацу Минской военной комендатуры 31 мая оттачивали шаг пешие расчеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего больше 3 тысяч человек.
«Всех секретов плац-концерта выдавать не будем» – военнослужащий роты почётного караула
Едва ли не главная задача для курсантов (помимо собственно выполнения технических элементов) – улыбаться глазами. Следовать ей в этом году легче. Впервые в парадной колонне пройдет сводный расчет из женщин.
Александра Сидорова, офицер Военной академии Беларуси:
Мы это докажем несомненно, что мы не хуже военнослужащих-мужчин. Потому что недаром говорят, что самые лучшие разведчики во время войны были женщины, истребители – женщины, связисты и радисты – тоже женщины.
Всего пешая колонна включит в себя 3200 военных. Это 18 парадных расчетов, состоящих в том числе и из российских военнослужащих.
Дмитрий Боярович, СТВ:
На плацу личный состав будет тренироваться еще три недели. А после они проведут две ночные генеральные репетиции в Минске.