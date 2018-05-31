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«Мы не хуже военнослужащих-мужчин». Впервые в парадной колонне в День Независимости пройдут женщины

31 мая 2018 17:07
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Новости Беларуси. На плацу Минской военной комендатуры 31 мая оттачивали шаг пешие расчеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего больше 3 тысяч человек.

«Всех секретов плац-концерта выдавать не будем» – военнослужащий роты почётного караула

«Мы не хуже военнослужащих-мужчин». Впервые в парадной колонне в День Независимости пройдут женщины-1

«Мы не хуже военнослужащих-мужчин». Впервые в парадной колонне в День Независимости пройдут женщины-3

Едва ли не главная задача для курсантов (помимо собственно выполнения технических элементов) – улыбаться глазами. Следовать ей в этом году легче. Впервые в парадной колонне пройдет сводный расчет из женщин.

Александра Сидорова, офицер Военной академии Беларуси:
Мы это докажем несомненно, что мы не хуже военнослужащих-мужчин. Потому что недаром говорят, что самые лучшие разведчики во время войны были женщины, истребители – женщины, связисты и радисты – тоже женщины.

Всего пешая колонна включит в себя 3200 военных. Это 18 парадных расчетов, состоящих в том числе и из российских военнослужащих.

«Мы не хуже военнослужащих-мужчин». Впервые в парадной колонне в День Независимости пройдут женщины-6

Дмитрий Боярович, СТВ:
На плацу личный состав будет тренироваться еще три недели. А после они проведут две ночные генеральные репетиции в Минске.

# День Независимости-2018 # общество # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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