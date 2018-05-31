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«От лайка к действию». Благотворительный семейный праздник прошёл 31 мая в столице

31 мая 2018 17:06
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Новости Беларуси. Мероприятие провели для детей с особенностями психофизического развития, которые находятся на длительном лечении в больнице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«От лайка к действию». Благотворительный семейный праздник прошёл 31 мая в столице-1

Для гостей провели квест с собаками-терапевтами и мастер-классы по оказанию первой помощи. Также ребятам подарили детские игрушки, спортивный инвентарь и настольные игры.

«От лайка к действию». Благотворительный семейный праздник прошёл 31 мая в столице-4

Антонина Романович, организатор акции «От лайка к действию»:
Мы делаем тут площадку, где каждый желающий может познакомиться с нашей деятельностью, а также стать добрым волшебником и осуществить мечту этих детей.

# Дети и родители # общество # Фотофакт

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