«От лайка к действию». Благотворительный семейный праздник прошёл 31 мая в столице

Новости Беларуси. Мероприятие провели для детей с особенностями психофизического развития, которые находятся на длительном лечении в больнице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для гостей провели квест с собаками-терапевтами и мастер-классы по оказанию первой помощи. Также ребятам подарили детские игрушки, спортивный инвентарь и настольные игры.