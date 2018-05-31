«От лайка к действию». Благотворительный семейный праздник прошёл 31 мая в столице

Новости Беларуси. Мероприятие провели для детей с особенностями психофизического развития, которые находятся на длительном лечении в больнице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Мероприятие провели для детей с особенностями психофизического развития, которые находятся на длительном лечении в больнице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Для гостей провели квест с собаками-терапевтами и мастер-классы по оказанию первой помощи. Также ребятам подарили детские игрушки, спортивный инвентарь и настольные игры.
Антонина Романович, организатор акции «От лайка к действию»:
Мы делаем тут площадку, где каждый желающий может познакомиться с нашей деятельностью, а также стать добрым волшебником и осуществить мечту этих детей.