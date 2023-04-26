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«Мы не бросаемся с головой в омут». Виктор Лукашенко и Станислав Поздняков открыли III Национальный форум атлетов

26 апреля 2023 08:57
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Новости Беларуси. Развитие сотрудничества и дальнейшее укрепление дружественных взаимоотношений. Минск принимает III Национальный форум атлетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем участвует и представительная делегация из России.  

«Мы не бросаемся с головой в омут». Виктор Лукашенко и Станислав Поздняков открыли III Национальный форум атлетов-1

Стороны планируют обменяться опытом по соревновательной и внесоревновательной деятельности. В рамках форума проходит семинар-конференция. Открыли мероприятие глава НОК Беларуси Виктор Лукашенко и руководитель аналогичного ведомства России Станислав Поздняков. Одним из первых подняли вопрос формы участия атлетов Союзного государства в международных турнирах.  

«Мы не бросаемся с головой в омут». Виктор Лукашенко и Станислав Поздняков открыли III Национальный форум атлетов-4

Виктор Лукашенко, президент НОК Беларуси:  
Здесь должна быть какая-то, на мой взгляд, определенная красная черта, за которую мы не можем переступить. Только с уважением к нашей стране, только с уважением к нашим спортсменам, наших спортсменов, мы сможем принимать участие в этих соревнованиях. То есть мы не бросаемся с головой в омут, чтобы только нас допустить. Естественно, есть определенные моменты, которые мы никогда не преступим. Есть определенные принципы, которым мы будем следовать.  

«Мы не бросаемся с головой в омут». Виктор Лукашенко и Станислав Поздняков открыли III Национальный форум атлетов-7

Станислав Поздняков, президент Олимпийского комитета России:  
К дискриминации по национальному признаку, национальному паспорту, дискриминация по роду деятельности, по ведомственной принадлежности к спортивным организациям. Хочу подчеркнуть, не просто спортивным организациям, а общезначимым организациям. Кроме этого, добавилась дискриминация по видам спорта, которым занимаются спортсмены. То есть на сегодня те несправедливые и юридически ничтожные условия, потому что они не прописаны ни в одном из разделов олимпийской Хартии. Мы считаем, что это произвол со стороны Международного олимпийского комитета. И безусловно, мы будем добиваться изменения этих условий.  

«Мы не бросаемся с головой в омут». Виктор Лукашенко и Станислав Поздняков открыли III Национальный форум атлетов-10

Помимо конференции с элементами дискуссии в рамках форума запланировано проведение мастер-классов. Они состоятся во второй половине дня.  

# Государственная политика в области спорта # общество # Виктор Лукашенко # Станислав Поздняков # Фотофакт

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