«Белорусскую продукцию я уважаю и люблю». В Новосибирске проходят дни Минска – там работает ярмарка

Новости Беларуси. Дни Минска проходят в Новосибирске. В российский город-побратим белорусской столицы направилась большая делегация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее возглавляет премьер-министр.

Еще в выходные там открыли ярмарку наших товаров. В крупнейший город Сибири привезли вкусные сыры, натуральное мясо, качественный трикотаж. Все это уже успели оценить жители Новосибирска.

Сыр хороший. Взял маленько, правда. Ну и колбасу кровяную.

Я как будто бы по магазинам прошлась. И по тем, которым, я, например, приезжаю в Беларусь, я же по магазинам хожу, я же покупаю там, одеваюсь. Косметику покупаю, сюда привожу. Поэтому белорусскую продукцию я уважаю и люблю.