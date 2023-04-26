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«Белорусскую продукцию я уважаю и люблю». В Новосибирске проходят дни Минска – там работает ярмарка

26 апреля 2023 08:23
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Новости Беларуси. Дни Минска проходят в Новосибирске. В российский город-побратим белорусской столицы направилась большая делегация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее возглавляет премьер-министр.  

«Белорусскую продукцию я уважаю и люблю». В Новосибирске проходят дни Минска – там работает ярмарка-1

Еще в выходные там открыли ярмарку наших товаров. В крупнейший город Сибири привезли вкусные сыры, натуральное мясо, качественный трикотаж. Все это уже успели оценить жители Новосибирска.  

«Белорусскую продукцию я уважаю и люблю». В Новосибирске проходят дни Минска – там работает ярмарка-4

Сыр хороший. Взял маленько, правда. Ну и колбасу кровяную.  

«Белорусскую продукцию я уважаю и люблю». В Новосибирске проходят дни Минска – там работает ярмарка-7

Я как будто бы по магазинам прошлась. И по тем, которым, я, например, приезжаю в Беларусь, я же по магазинам хожу, я же покупаю там, одеваюсь. Косметику покупаю, сюда привожу. Поэтому белорусскую продукцию я уважаю и люблю.  

«Белорусскую продукцию я уважаю и люблю». В Новосибирске проходят дни Минска – там работает ярмарка-10

В ближайшие дни в Новосибирске подпишут ряд официальных документов о развитии сотрудничества. Сегодня, 26 апреля состоится праздничный концерт, на котором выступят белорусские артисты. Также в планах круглые столы и телемосты, на которых обсудят вопросы воспитания молодежи, промышленной кооперации, туризма и транспортной системы.  

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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