«Это действительно важно – помнить на эмоциях». Что говорят участники акции «Память сердца»

Новости Беларуси. «Память сердца». Масштабный патриотический проект продолжает шествие по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз в акции приняли участие бойцы студотрядов. Они почтили память погибших в лагере смерти «Тростенец» в годы Великой Отечественной войны.

У монумента «Врата памяти» из зажженных лампад участники акции составили трогательную композицию, чтобы показать, что мы помним.

Это и есть лейтмотив патриотического проекта, который, кстати, инициировало молодое поколение.

Семен Коляда, участник патриотического проекта «Память сердца»:

Мы должны напоминать, не забывать, какими страданиями, какими нечеловеческими усилиями это мирное небо над нами было дано нашими предками для того, чтобы мы дальше воспитывали следующее поколение.

Виталия Селивончик, участница патриотического проекта «Память сердца»:

Я действительно считаю, что важно сохранять память именно в таких эмоциях, когда мы можем побывать на этом месте, прочувствовать всю эту энергетику. Понимать, что буквально 75 лет назад здесь происходили страшные вещи. Это действительно важно – важно помнить на эмоциях, а не в социальных сетях, даже в книгах и фильмах. Мне кажется, это более действенно.