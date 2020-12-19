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«Это действительно важно – помнить на эмоциях». Что говорят участники акции «Память сердца»

19 декабря 2020 12:19
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Новости Беларуси. «Память сердца». Масштабный патриотический проект продолжает шествие по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это действительно важно – помнить на эмоциях». Что говорят участники акции «Память сердца»-1

На этот раз в акции приняли участие бойцы студотрядов. Они почтили память погибших в лагере смерти «Тростенец» в годы Великой Отечественной войны.

«Это действительно важно – помнить на эмоциях». Что говорят участники акции «Память сердца»-4

У монумента «Врата памяти» из зажженных лампад участники акции составили трогательную композицию, чтобы показать, что мы помним.

«Это действительно важно – помнить на эмоциях». Что говорят участники акции «Память сердца»-7

Это и есть лейтмотив патриотического проекта, который, кстати, инициировало молодое поколение.

«Это действительно важно – помнить на эмоциях». Что говорят участники акции «Память сердца»-10

Семен Коляда, участник патриотического проекта «Память сердца»:
Мы должны напоминать, не забывать, какими страданиями, какими нечеловеческими усилиями это мирное небо над нами было дано нашими предками для того, чтобы мы дальше воспитывали следующее поколение.

«Это действительно важно – помнить на эмоциях». Что говорят участники акции «Память сердца»-13

Виталия Селивончик, участница патриотического проекта «Память сердца»:
Я действительно считаю, что важно сохранять память именно в таких эмоциях, когда мы можем побывать на этом месте, прочувствовать всю эту энергетику. Понимать, что буквально 75 лет назад здесь происходили страшные вещи. Это действительно важно – важно помнить на эмоциях, а не в социальных сетях, даже в книгах и фильмах. Мне кажется, это более действенно.

«Это действительно важно – помнить на эмоциях». Что говорят участники акции «Память сердца»-16

Акция продлится и на следующей неделе. Молодые люди продолжат посещать мемориалы погибшим в годы Великой Отечественной войны во всех уголках нашей страны. Завершится патриотический проект в Минске на площади Победы.

# Великая Отечественная война # общество # Семен Коляда # Виталия Селивончик # Фотофакт

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