Мы настроены на практическую часть: белорусские ученые представили более 150 новых разработок
Новости Беларуси. Наши ученые представили свои новейшие разработки и исследования. Среди них уникальные препараты, приборы и находки последнего археологического сезона (подробнее здесь).
Таблетки от раковых опухолей, уникальный робот-уборщик, препарат, который очищает почву от нефтезагрязнений и превращает отходы в удобрения.
Проекты отечественных исследователей во многом прикладные. Производитель и ученый должны идти в ногу, это требование главы государства. А потому сегодняшним экспонатам долго «пылиться» на полках институтов Академии наук не позволят. Многие разработки уже применяются на отечественных и зарубежных предприятиях.
Сергей Чижик, первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Мы настроены, в основном, на прикладную, практическую часть. Помогаем медикам в планировании операций, работаем с космическими данными. Мы можем сегодня на 3D-принтере создать пространственный участок.
Это машина для очистки воздуха на вредных производствах. Например, в химических, гальванических или деревообрабатывающих цехах. Такого в СНГ еще не было.
Оборудование уже установлено на всех ведущих заводах Беларуси, России и Украины.
Роман Нагорный, научный сотрудник Института микробиологии Национальной академии наук Беларуси:
Любые воздушные потоки, загрязненные токсичными соединениями, проходя через эту установку, очищаются.
Воздух поступает в адсорбер, и здесь все токсичные вещества растворяются в водном растворе.
Высокотехнологичный прибор для спецслужб представили разработчики Университета информатики и радиоэлектроники. Стоимость небольшого прибора доходит до 100 тысяч долларов. Изобретением уже заинтересовались китайские коллеги. Но устройство пока предназначено для внутреннего рынка.
Анатолий Осипов, проректор по научной работе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
В вычислительной техники могут присутствовать средства, которые будут передавать речевую или другой вид информации, закладки для прослушивания и так далее.
Комплекс реализован на принципиально новом методе, которых не использован до сих пор ни в одном комплексе, выпускаемом в мире.
Из исследовательской лаборатории – на прилавки аптек. Буквально на прошлой неделе белорусские ученые представили новый лекарственный препарат.
Таблетки, которые можно применять при лечении лейкемии у детей.
Эффективность на уровне зарубежных аналогов, цена – в разы меньше.
Сергей Усанов, академик-секретарь Отделения химии и наук о Земле Национальной академии наук Беларуси:
Основная цель – создавать лекарственные средства для нужд медицины нашей республики, а не изготавливать препараты из субстанций, которые закупаются в Индии, Китае, Пакистане и Израиле.
Даже неспециалисту понятно: полет научной мысли отечественных ученых – с размахом.
Сегодня на выставке представлено более 150 новейших разработок, от сельского хозяйства до оборонной промышленности.
Разработки белорусских ученых – не только инновационный продукт отечественного производства, но и, во многом, технологии будущего. Судя по нынешним темпам развития науки – совсем недалекого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.