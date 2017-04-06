Мы настроены на практическую часть: белорусские ученые представили более 150 новых разработок

Новости Беларуси. Наши ученые представили свои новейшие разработки и исследования. Среди них уникальные препараты, приборы и находки последнего археологического сезона (подробнее здесь).

Таблетки от раковых опухолей, уникальный робот-уборщик, препарат, который очищает почву от нефтезагрязнений и превращает отходы в удобрения.

Проекты отечественных исследователей во многом прикладные. Производитель и ученый должны идти в ногу, это требование главы государства. А потому сегодняшним экспонатам долго «пылиться» на полках институтов Академии наук не позволят. Многие разработки уже применяются на отечественных и зарубежных предприятиях.