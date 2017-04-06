Прямой эфир

На два века раньше. Ученые Беларуси доказали существование славян в IV столетии нашей эры

06 апреля 2017 13:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Славянские поселения на территории современной Беларуси появились на два столетия раньше, чем об этом упоминается в современных учебниках. К такому выводу пришли отечественные исследователи на основе уникальных археологических находок. Доказательства этому ученые Института истории Национальной академии наук 6 апреля представили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На два века раньше. Ученые Беларуси доказали существование славян в IV столетии нашей эры-1

Вячеслав Данилович, директор Института истории Национальной академии наук Беларуси:
Вот это вообще сенсационная находка 2016 года – самые ранние славянские материалы, которые выявлены на сегодняшний день вообще. Более ранних нет. Датируются IV столетием нашей эры. Раньше мы все время говорили о том, что славяне появились на территории Беларуси в VI веке нашей эры. Вот эти вещи очень уникальные и интересные как раз для славянской культуры на территории Полесья. Потому что там камней было недостаточно, и в результате использовали глину, делали такие глиняные вещи и из них складывали вещи.

Таблетки от раковых опухолей, уникальный робот-уборщик. Препарат, который очищает почву при загрязнении нефтью и превращает отходы в удобрения. Белорусские ученые презентовали свои новейшие разработки. Долго «пылиться» на полках институтов Академии наук им не позволят. Многие сегодняшние экспонаты уже применяются на отечественных и зарубежных предприятиях.

# общество # Белорусская наука # Вячеслав Данилович

Другие новости рубрики

Все новости
Накануне чемпионата мира по футболу-2018 Беларусь и Россия усилят меры безопасности
06 апреля 2017 10:26

Накануне чемпионата мира по футболу-2018 Беларусь и Россия усилят меры безопасности

Первый белорусский народный чемпионат по парению пройдёт 6-8 апреля
06 апреля 2017 07:11

Первый белорусский народный чемпионат по парению пройдёт 6-8 апреля

Ярмарка вакансий в Витебске. Горожанам предложили более 400 вакансий в самых разных сферах
06 апреля 2017 04:39

Ярмарка вакансий в Витебске. Горожанам предложили более 400 вакансий в самых разных сферах