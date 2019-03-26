«Мы намерены очень активно использовать пересадочную машину»: как будут спасать большие деревья в Минске

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома, предлагает развивать в масштабах города некоторые проекты, начатые в Заводском районе в то время, как он возглавлял местную администрацию. Например, экологические тропы и, в целом, благоустройство столицы, рассказали в программе «Большой город».

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:

Не только экологические тропы. Те проекты, те моменты, те эксперименты, которые дают результат, их надо приумножать и дальше распространять на весь город. Поэтому мы видим, что дало положительный эффект, что нашими гражданами, минчанами было воспринято положительно, мы намерены здесь повторить. Решение про озеленение было принято ещё в прошлом году в Заводском районе, и дало очень положительный эффект, соответственно, теперь мы умножим его на весь город, поэтому ожидаем такого масштабного озеленения и благоустройства в этом году.

Конечно, с помощью наших граждан, одни мы никогда ничего не сможем достичь.

На самом деле, проектов много. Мы собираемся, если вы обратили внимание, есть поручение Главы государства по вырубке деревьев. Мы намерены очень активно использовать пересадочную машину, которая пересаживает большие деревья, которые казалось бы уже никак не спасти, надо их только срезать и вырезать. Наша задача – подойти избирательно и вот уже на примере парка 50-тилетия Октября, казалось бы, деревья были уже все, в соответствии с проектом, их надо было снести. Но тем не менее, в течение двух недель тщательно с каждым деревом поработали и все деревья пересадили.