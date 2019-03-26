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Зампред Мингорисполкома дал совет горожанам: «Если вы пришли с проблемой, предложите варианты решения»

26 марта 2019 12:46
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Что посоветовал заместитель председателя Мингорисполкома людям, которые идут к нему на приём либо к другому любому чиновнику высокого уровня, который может решить серьёзную проблему, узнали в программе «Большой город».

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Я всегда говорю о том, что если вы пришли с проблемой, предложите ваши варианты решения этой проблемы. Мне приятно, когда люди приходят уже с готовыми и интересными предложениями. Конечно, мы их рассматриваем и изучаем.

# Мингорисполком # общество # Александр Дорохович # Фотофакт # общество

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