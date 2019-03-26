Скоро минчане откажутся и от машин, и от парковок в пользу общественного транспорта и экологии в нашей столице. Проект «Скоростной трамвай» – здоровая, хорошая, более дешёвая альтернатива метро. Когда начнётся реализация данного проекта, узнали в программе «Большой город» у заместителя председателя Мингорисполкома.

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы сейчас до 1 мая разрабатываем бизнес-план строительства скоростного трамвая из Сухарево. Подходим очень тщательно, поэтому занимаемся и другими вопросами. Сейчас в ближайшее время будет обсуждаться вопрос по закупке нового транспорта, поэтому планов по развитию транспорта очень много. И по скоростной электричке, и по скоростному трамваю, и по электробусам сейчас анализируем ситуацию.