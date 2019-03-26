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«До 1 мая разрабатываем бизнес-план строительства скоростного трамвая из Сухарево»

26 марта 2019 12:38
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Скоро минчане откажутся и от машин, и от парковок в пользу общественного транспорта и экологии в нашей столице. Проект «Скоростной трамвай» – здоровая, хорошая, более дешёвая альтернатива метро. Когда начнётся реализация данного проекта, узнали в программе «Большой город» у заместителя председателя Мингорисполкома.

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы сейчас до 1 мая разрабатываем бизнес-план строительства скоростного трамвая из Сухарево. Подходим очень тщательно, поэтому занимаемся и другими вопросами. Сейчас в ближайшее время будет обсуждаться вопрос по закупке нового транспорта, поэтому планов по развитию транспорта очень много. И по скоростной электричке, и по скоростному трамваю, и по электробусам сейчас анализируем ситуацию.

«До 1 мая разрабатываем бизнес-план строительства скоростного трамвая из Сухарево»-1

Этот бизнес-план создаётся для себя, для города, для руководства, чтобы просчитать все плюсы и все минусы? Если это будет целесообразно, этот проект будет реализован.

Александр Дорохович:
Очень важно всё просчитать, только тогда будет результат. Если какие-то моменты будут упущены сейчас, потом мы можем получить невостребованную какую-то инфраструктуру.

# Общественный транспорт # общество # Александр Дорохович # Фотофакт # транспорт

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