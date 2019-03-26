На 27 марта объявлен оранжевый уровень опасности из-за ветра

Новости Беларуси. Белорусские метеорологи объявили на 27 марта оранжевый уровень опасности.

Как сообщает Белгидромет, в среду будет облачно с прояснениями. Ночью почти по всей стране вероятность осадков составляет около 10-15%. В Минске ночью вероятность мокрого снега составляет 70-80%, а в Гродненской области – 90%. Днём осадки ожидаются только в Гомельской области (вероятность 80-90%).

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Ночью на юго-восточных территориях республики будет южный ветер 4-9 м/с, в Минске порывы до 12-14 м/с. На остальной территории страны прогнозируется северо-западный ветер 4-9 м/с, в Гродно порывы до 15-20 м/с.

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Днём по западу Беларуси северо-западный ветер, на остальной территории – северный ветер, порывы не превышают 12-14 м/с.

Ночью воздух охладится до 0… -2°C, днём потеплеет до +1...+4°C, в Брестской области – +5… +7°C.