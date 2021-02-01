ФОК и детские сады на первых этажах жилых домов. Какие социальные объекты планируют построить в Минске?

Новости Беларуси. Как сегодня развивается микрорайон Лошица? На этот вопрос в студии «Большого города» ответил Андрей Бугров, в студии председатель Минского городского совета депутатов.

Андрей Бугров, председатель Минского городского совета депутатов:

Я действительно очень счастлив представлять этот замечательный микрорайон, и в последние годы, вы правильно сказали, это город в городе. Я депутат от Лошицы, и я говорю, что это жемчужина будущего нашего города. Район развивается очень хорошо, и те наказы, которые давались, на сегодня практически все выполнены. Илона Волынец, ведущая:

То есть, вы оправдали надежды своих избирателей?

Андрей Бугров:

Я на это надеюсь. Было трудно. Микрорайон застраивается, он молодой, естественно, возникают вопросы социальной сферы, обеспеченности детскими дошкольными учреждениями, учреждениями среднего образования. Нам удалось это сделать. Буквально в прошлом году мы сдали несколько объектов, в этом году запланировали сдачу нескольких объектов. Сейчас началось строительство долгожданного ФОКа, которого так ждут жители микрорайона. Я уверен, что это будет точка притяжения жителей микрорайона, потому что он будет строиться по аналогу «Мандарина», который сегодня есть. Я очень рад, что такой замечательный микрорайон обрастает всей инфраструктурой: начиная от торговых центров и заканчивая объектами социальной сферы.

Илона Волынец:

Вы как раз затронули тему строительства социальных объектов, объектов образования. Если я не ошибаюсь, до 2023 года в Минске планируется ввести в эксплуатацию 30 объектов образования. И тут у нас спорный момент. Некоторые районы жалуются на то, что переполнены сады, школы. В других районах, наоборот, в группе 5-6 деток, чуть ли не индивидуальное обучение. Как найти эту золотую середину? Звучала уже инициатива строить сады на первых этажах, чтобы их потом можно было быстро переоборудовать и отказаться от них. Что делать? Как найти решение? Андрей Бугров:

У нас есть хороший опыт советского прошлого, когда строили сады и где сейчас 5-7 человек в группе. Один из таких действенных механизмов – внедрение и возможность открытия детских садов на первых этажах зданий, если они соответствуют всем требованиям: по безопасности и по другим.