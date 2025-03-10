«Мы – граждане Беларуси!» В стране стартовал патриотический марафон

За годы независимости в суверенной Беларуси сформирован богатый список добрых традиций, которые пополнили сокровищницу нашей государственности. Одна из них – патриотическая инициатива «Мы – граждане Беларуси!» Эта акция начинается 10 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 15 марта и в сам День Конституции повсеместно пройдут торжественные церемонии вручения национальных паспортов 14-летним юношам и девушкам. Именно в этот момент они станут полноправными гражданами Республики Беларусь. С получением паспорта появляются не только права, но и обязанности – ответственность перед законом и страной. Стартует акция в Конституционном Суде, у которого особая роль в защите государственного строя и гарантированных прав и свобод. Центральные мероприятия инициативы запланированы в ЦИК, Совете Республики и Палате представителей, а также в музее истории Великой Отечественной войны.

День Конституции Беларусь отметит 15 марта – это государственный праздник. Обновленный по инициативе Президента три года назад, наш Основной закон сохранил приоритетные принципы – миролюбие и социальную справедливость, преемственность традиционных ценностей, уважение к достижениям прошлого.