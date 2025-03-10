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Весенняя работа в поле – в отдельных районах Беларуси началась посевная кампания

10 марта 2025 06:09
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Качественная работа – залог высоких результатов. В отдельных районах Беларуси началась весенняя посевная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как работать сектору АПК – глава государства определил, назначая правительство. Сельское хозяйство продолжит курировать заместитель премьер-министра Юрий Шулейко. Перед отраслью стоит задача – заработать на экспорте не менее 9 миллиардов.

Весенняя работа в поле – в отдельных районах Беларуси началась посевная кампания-2

Нарастить предстоит и объемы производства продукции: не меньше 11 миллионов тонн зерновых, более 9 миллионов тонн молока, 2 миллиона тонн мяса. Условия и охрана труда – под контролем. Во время посевной мониторинг сельхозорганизаций проведут профсоюзы. Под особым вниманием – вопросы своевременного проведения обучения, инструктажей с работниками, обеспечение их спецодеждой и обувью, горячим питанием и питьевой водой, наличие и состояние санитарно-бытовых помещений. Также в приоритете вопросы исправности и безопасной эксплуатации техники и механизмов. К слову, все это в центре внимания профсоюзов еще до начала различных этапов весенних полевых работ. По всей стране специалисты намерены посетить более тысячи сельхозорганизаций.

# Посевная кампания # Сельское хозяйство

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