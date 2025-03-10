Весенняя работа в поле – в отдельных районах Беларуси началась посевная кампания

Нарастить предстоит и объемы производства продукции: не меньше 11 миллионов тонн зерновых, более 9 миллионов тонн молока, 2 миллиона тонн мяса. Условия и охрана труда – под контролем. Во время посевной мониторинг сельхозорганизаций проведут профсоюзы. Под особым вниманием – вопросы своевременного проведения обучения, инструктажей с работниками, обеспечение их спецодеждой и обувью, горячим питанием и питьевой водой, наличие и состояние санитарно-бытовых помещений. Также в приоритете вопросы исправности и безопасной эксплуатации техники и механизмов. К слову, все это в центре внимания профсоюзов еще до начала различных этапов весенних полевых работ. По всей стране специалисты намерены посетить более тысячи сельхозорганизаций.