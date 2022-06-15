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«Мы говорим слова благодарности». 30 сотрудников здравоохранения поздравили в рамках акции «Белая Русь» – медикам»

15 июня 2022 15:40
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Новости Беларуси. «Белая Русь» – медикам». Акция с таким названием прошла в преддверии Дня медработника. За выдающиеся успехи и активную гражданскую позицию наградили 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Мы говорим слова благодарности». 30 сотрудников здравоохранения поздравили в рамках акции «Белая Русь» – медикам»-1

Старт акции был положен в коронавирусный 2020 год. Тогда многие больницы нуждались в дополнительных средствах индивидуальной защиты. Маски, специальные комбинезоны и ткань для них предоставила каждая районная организация «Белой Руси». Причем абсолютно безвозмездно. Именно через такое сотрудничество и строится успешное гражданское общество.  

«Мы говорим слова благодарности». 30 сотрудников здравоохранения поздравили в рамках акции «Белая Русь» – медикам»-4

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации «Белая Русь»:  
Сегодня «Белая Русь» – медикам», мы осознанно оставили такое название, оно трансформировалось. Сегодня мы говорим слова благодарности медицинскому сообществу за самоотверженный труд и за высочайшую гражданскую позицию, которая выражается именно в представительстве в «Белой Руси».  

«Мы говорим слова благодарности». 30 сотрудников здравоохранения поздравили в рамках акции «Белая Русь» – медикам»-7

Павел Удот, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:  
Это должен быть так называемый симбиоз гражданская позиция и профессиональная деятельность. И только в рамках симбиоза возможно нормальное восприятие происходящего вокруг, нормальное отношение к жизни, нормальное отношение к работе и к своей профессии.  

«Мы говорим слова благодарности». 30 сотрудников здравоохранения поздравили в рамках акции «Белая Русь» – медикам»-10

Кроме награждения ветеранов, сегодня в организации «Белая Русь» приветствовали и новые лица. 18 человек укрепят ряды медицинских работников Минска.  

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Наталья Воронова # Павел Удот # Фотофакт

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