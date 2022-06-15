«Мы говорим слова благодарности». 30 сотрудников здравоохранения поздравили в рамках акции «Белая Русь» – медикам»

Новости Беларуси. «Белая Русь» – медикам». Акция с таким названием прошла в преддверии Дня медработника. За выдающиеся успехи и активную гражданскую позицию наградили 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старт акции был положен в коронавирусный 2020 год. Тогда многие больницы нуждались в дополнительных средствах индивидуальной защиты. Маски, специальные комбинезоны и ткань для них предоставила каждая районная организация «Белой Руси». Причем абсолютно безвозмездно. Именно через такое сотрудничество и строится успешное гражданское общество.

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации «Белая Русь»:

Сегодня «Белая Русь» – медикам», мы осознанно оставили такое название, оно трансформировалось. Сегодня мы говорим слова благодарности медицинскому сообществу за самоотверженный труд и за высочайшую гражданскую позицию, которая выражается именно в представительстве в «Белой Руси».

Павел Удот, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Это должен быть так называемый симбиоз – гражданская позиция и профессиональная деятельность. И только в рамках симбиоза возможно нормальное восприятие происходящего вокруг, нормальное отношение к жизни, нормальное отношение к работе и к своей профессии.