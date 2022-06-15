«Не так, как по телевизору видишь». Для работников прокуратуры провели экскурсию по Дворцу Независимости

Новости Беларуси. Дворец Независимости 15 июня встречал гостей. Более сотни работников органов прокуратуры смогли оценить уникальность и торжественность этого объекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экскурсия стала своеобразным подарком к предстоящему юбилею ведомства – 26 июня прокуратура Беларуси отметит свое столетие.

Приглашенным показали основные залы Дворца. Особый интерес к Зеленому, за столом которого в феврале 2015-го состоялись 15-часовые переговоры «нормандской четверки». И сегодня гости смогли увезти отсюда памятные фото.

Виктория Василевич, старший прокурор управления организации работы с обращениями граждан и юридических лиц Генеральной прокуратуры Беларуси:

Для нас очень значимо присутствие здесь в преддверии столетия. Конечно же, лучшие из лучших здесь собрались. Очень приятно, что проводят такое мероприятие.

Елена Шабалинская, старший прокурор управления кадров и идеологической работы Генеральной прокуратуры Беларуси:

Гордость за нашу Республику Беларусь, что у нас работают такие мастера. Для меня очень приятно, что я сюда попала, что это все действительно я видела своими глазами – не так, как по телевизору видишь. Когда сама присутствуешь, масштабы просто… Очень красиво! Спасибо мастерам, спасибо Президенту!

Маргарита Курсевич, прокурор экспертно-правового управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

Я впервые нахожусь в этом Дворце. Невероятная гордость, конечно, за нашу Родину. Сегодня нам очень повезло с погодой. И здесь все настолько блистает, очень приятно посмотреть на это все. Прекрасное настроение в преддверии праздника. Очень благодарна организаторам за то, что они организовали такое масштабное мероприятие, пригласили из областей, из регионов прокурорских работников. Конечно, приятно здесь находиться.