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«Не так, как по телевизору видишь». Для работников прокуратуры провели экскурсию по Дворцу Независимости

15 июня 2022 15:21
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Новости Беларуси. Дворец Независимости 15 июня встречал гостей. Более сотни работников органов прокуратуры смогли оценить уникальность и торжественность этого объекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экскурсия стала своеобразным подарком к предстоящему юбилею ведомства – 26 июня прокуратура Беларуси отметит свое столетие.

«Не так, как по телевизору видишь». Для работников прокуратуры провели экскурсию по Дворцу Независимости-1

Приглашенным показали основные залы Дворца. Особый интерес к Зеленому, за столом которого в феврале 2015-го состоялись 15-часовые переговоры «нормандской четверки». И сегодня гости смогли увезти отсюда памятные фото.

«Не так, как по телевизору видишь». Для работников прокуратуры провели экскурсию по Дворцу Независимости-4

Виктория Василевич, старший прокурор управления организации работы с обращениями граждан и юридических лиц Генеральной прокуратуры Беларуси:
Для нас очень значимо присутствие здесь в преддверии столетия. Конечно же, лучшие из лучших здесь собрались. Очень приятно, что проводят такое мероприятие.

«Не так, как по телевизору видишь». Для работников прокуратуры провели экскурсию по Дворцу Независимости-7

«Не так, как по телевизору видишь». Для работников прокуратуры провели экскурсию по Дворцу Независимости-9

Елена Шабалинская, старший прокурор управления кадров и идеологической работы Генеральной прокуратуры Беларуси:
Гордость за нашу Республику Беларусь, что у нас работают такие мастера. Для меня очень приятно, что я сюда попала, что это все действительно я видела своими глазами – не так, как по телевизору видишь. Когда сама присутствуешь, масштабы просто… Очень красиво! Спасибо мастерам, спасибо Президенту!

«Не так, как по телевизору видишь». Для работников прокуратуры провели экскурсию по Дворцу Независимости-12

«Не так, как по телевизору видишь». Для работников прокуратуры провели экскурсию по Дворцу Независимости-14

Маргарита Курсевич, прокурор экспертно-правового управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
Я впервые нахожусь в этом Дворце. Невероятная гордость, конечно, за нашу Родину. Сегодня нам очень повезло с погодой. И здесь все настолько блистает, очень приятно посмотреть на это все. Прекрасное настроение в преддверии праздника. Очень благодарна организаторам за то, что они организовали такое масштабное мероприятие, пригласили из областей, из регионов прокурорских работников. Конечно, приятно здесь находиться.

«Не так, как по телевизору видишь». Для работников прокуратуры провели экскурсию по Дворцу Независимости-17

Дворец Независимости – это не только главная церемониальная площадка страны, это символ независимости нашей страны. Пример таланта белорусских мастеров, демонстрация отечественных технологий и материалов. Кстати, возведен он был всего за 30 месяцев. Экскурсии здесь уже стали неотъемлемой традицией.

# Прокуратура Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Виктория Василевич # Елена Шабалинская # Маргарита Курсевич # Фотофакт

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