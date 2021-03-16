«Это наш вклад в общую память». Белорусы приводят в порядок памятники жертвам сожжённых деревень

Новости Беларуси. 22 марта – день памяти жертв Хатыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В преддверии этой даты в Беларуси принято говорить о всех, кто разделил судьбу жителей печально известной деревни. За годы войны в нашей стране каратели сожгли более девяти тысяч населенных пунктов. Почти две сотни топонимов так никогда и не вернулись на карты уже мирной Беларуси. На протяжении недели памятники, мемориалы и братские могилы в сожженных деревнях будут приводить в порядок. Акция 16 марта прошла у монумента скорбящей матери в Кобринском районе: его прототипом стала единственная выжившая жительница деревни Борисовка. Этот населенный пункт фашисты уничтожили в 1942 году. Более двухсот имен на гранитных памятных плитах – старики, женщины и дети. Самому маленькому было всего четыре года.

Александр Сергеевич, житель агрогородка Дивин:

Выстроили сюда цепь. Вот здесь было такое болотце, здесь уже была вырыта яма. И тогда вот из этого сарая через цепь сюда сгоняли всех мирных жителей и здесь расстреливали.

Богдан Корженевич, житель деревни Борисовка:

Мы должны помнить тех людей, которые погибли ради мирного времени, мирного будущего нашего. Это наш маленький вклад в такую большую общую память.

Роман Мельник, председатель Кобринской районной организации «Белая Русь»:

Неслучайно Президент нашей страны объявил 2021-й Годом народного единства. Потому что действительно надо объединяться вокруг тех ценностей, вокруг той истории, которую мы имеем.

Мемориал в память о страшной гибели мирных жителей благоустраивали и в деревне Дубинка Могилевского района. Здесь в 1943 году сожгли 186 человек, запертых в сарае, – так наказывали местных за помощь партизанам. Уже во время отступления немецкие солдаты еще раз подожгли Дубинку – уцелеть удалось немногим.

Денис Михасев, депутат Могилевского районного Совета депутатов:

Такими акциями мы хотим показать, что мы едины, мы помним всех тех, кто заплатил дорогой ценой – своей жизнью – за нашу победу, за нашу свободу. Мы белорусы, и мы мирная нация, и мы должны вспомнить об этом.

Местом скорби и вечной памяти стала и деревня Шауличи под Волковыском. В 1943 году в купальское утро здесь повторилась трагедия Хатыни. Тогда погибли 366 местных жителей. Все дома и местная школа были сожжены дотла. 16 марта территорию мемориального комплекса приводили в порядок добровольцы.

Игорь Мацейко, председатель Волковысского районного совета:

Конечно, такие вещи нужно всегда проводить. Особенно и пожилые, и молодежь, чтобы помнили о том, что у нас случилось на нашей земле. Особенно молодежь должна помнить, что война несет только смерть и горе людям.