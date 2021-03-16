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Как вырастить огурцы и лук в минеральной вате? Лайфхак для дачников

16 марта 2021 18:46
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Новости Беларуси. В хозяйстве «Рассвет» Кировского района на смену огурцам пришел зеленый лук. В местном тепличном комбинате его планируют собрать не меньше тонны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Охота на витаминную зелень в магазинах в самом разгаре.

Первые родные весенние салаты в материале Юлии Мычки.

Как вырастить огурцы и лук в минеральной вате? Лайфхак для дачников-1

Наш зеленый лук – это первые витамины, которые появляются у нас на столе.

Как вырастить огурцы и лук в минеральной вате? Лайфхак для дачников-4

Уже через час эти сочные перья лука украсят прилавки Могилева и Бобруйска. На самую витаминную зелень марта спрос особенный. С начала весны Кировский тепличный комбинат уже реализовал 250 килограммов зеленого лука. Свежие перья срезают утром, чтобы витаминные ростки от грядки до витрины не утратили своей привлекательности.

Как вырастить огурцы и лук в минеральной вате? Лайфхак для дачников-7

Алина Фролова, овощевод тепличного комбината сельхозпредприятия «Рассвет им. К. П. Орловского»:
За зиму мы соскучились по свежим овощам, муж очень любит зеленый лук с салом кушать, ребенку добавляю в омлет. Сама люблю в салат добавлять свежий лук. Он как бы очень полезный.

Как вырастить огурцы и лук в минеральной вате? Лайфхак для дачников-10

Лук на перо в кировском хозяйстве начали выращивать пять лет назад. Неприхотливое растение поселили в производственных коридорах. В отличие от своих капризных соседей – огурцов, лук не требует много внимания. Обильный полив и тепло дают старт экологически чистому продукту распустить свои перья. У кировских специалистов есть еще одна хитрость: для основы здесь придумали вторично использовать минеральную вату.

Как вырастить огурцы и лук в минеральной вате? Лайфхак для дачников-13

Юлия Мычка, корреспондент:
Новый лук рождается из старых матов. Раньше их уже использовали для высадки томатов и потом утилизировали. Теперь же решили использовать для повторной высадки лука. Это экономично и очень выгодно.

Как вырастить огурцы и лук в минеральной вате? Лайфхак для дачников-16

В теплицах комбината есть уже два ингредиента для весеннего салата. Первые огурцы здесь по традиции вырастили к 23 февраля. И собрать их планируют не меньше, чем в прошлом году – более тысячи тонн. На подходе и томаты, но они требуют солнечного света, а пока это большой дефицит.

Как вырастить огурцы и лук в минеральной вате? Лайфхак для дачников-19

Мария Белявская, главный технолог тепличного комбината сельхозпредприятия «Рассвет им. К. П. Орловского»:
Погодные условия, конечно, очень влияют на нашу продукцию. Нам надо по весне для выращивания огурца, для хорошего сбора, для вала нам надо солнышко. Будет солнышко – будет все. Также и для томата надо солнце.

Как вырастить огурцы и лук в минеральной вате? Лайфхак для дачников-22

Не боятся в хозяйстве и экспериментов. Как и в 2020 году, «Рассвет» планирует выращивать арбузы. После ранней капусты здесь займутся рассадой для бахчевых культур.

# Сельское хозяйство # общество # Юлия Мычка # Алина Фролова # Мария Белявская # Фотофакт

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