Как вырастить огурцы и лук в минеральной вате? Лайфхак для дачников

Новости Беларуси. В хозяйстве «Рассвет» Кировского района на смену огурцам пришел зеленый лук. В местном тепличном комбинате его планируют собрать не меньше тонны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Охота на витаминную зелень в магазинах в самом разгаре. Первые родные весенние салаты в материале Юлии Мычки.

Наш зеленый лук – это первые витамины, которые появляются у нас на столе.

Уже через час эти сочные перья лука украсят прилавки Могилева и Бобруйска. На самую витаминную зелень марта спрос особенный. С начала весны Кировский тепличный комбинат уже реализовал 250 килограммов зеленого лука. Свежие перья срезают утром, чтобы витаминные ростки от грядки до витрины не утратили своей привлекательности.

Алина Фролова, овощевод тепличного комбината сельхозпредприятия «Рассвет им. К. П. Орловского»:

За зиму мы соскучились по свежим овощам, муж очень любит зеленый лук с салом кушать, ребенку добавляю в омлет. Сама люблю в салат добавлять свежий лук. Он как бы очень полезный.

Лук на перо в кировском хозяйстве начали выращивать пять лет назад. Неприхотливое растение поселили в производственных коридорах. В отличие от своих капризных соседей – огурцов, лук не требует много внимания. Обильный полив и тепло дают старт экологически чистому продукту распустить свои перья. У кировских специалистов есть еще одна хитрость: для основы здесь придумали вторично использовать минеральную вату.

Юлия Мычка, корреспондент:

Новый лук рождается из старых матов. Раньше их уже использовали для высадки томатов и потом утилизировали. Теперь же решили использовать для повторной высадки лука. Это экономично и очень выгодно.

В теплицах комбината есть уже два ингредиента для весеннего салата. Первые огурцы здесь по традиции вырастили к 23 февраля. И собрать их планируют не меньше, чем в прошлом году – более тысячи тонн. На подходе и томаты, но они требуют солнечного света, а пока это большой дефицит.

Мария Белявская, главный технолог тепличного комбината сельхозпредприятия «Рассвет им. К. П. Орловского»:

Погодные условия, конечно, очень влияют на нашу продукцию. Нам надо по весне для выращивания огурца, для хорошего сбора, для вала нам надо солнышко. Будет солнышко – будет все. Также и для томата надо солнце.