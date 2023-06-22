«Мы этот день связываем с подвигом». Белорусские пограничники возложили цветы к монументу Победы

Новости Беларуси. Сегодня мы помним непоколебимую стойкость, героизм и мужество защитников белорусской земли. С самого рассвета по всей Беларуси люди несут цветы к местам памяти и скорби. Возложены они и к монументу Победы в Минске. Память павших в первых боях Великой Отечественной почтили белорусские пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранним утром у обелиска собрались десятки человек. Руководство ведомства, офицеры частей минского гарнизона, курсанты, ветераны-пограничники и активисты БРСМ возложили цветы к монументу и почтили память погибших героев минутой молчания.

Михаил Оксенюк, начальник управления идеологической работы Госпогранкомитета Беларуси:

Пограничники этот день связывают не только со скорбной датой, мы этот день связываем с подвигом. С подвигом пограничников в первых боях на государственной границе. Ведь 17 000 из 19 000 пограничников Белорусского пограничного округа погибли в первые дни войны, даже не зная, что ее назовут Великой Отечественной. Именно они заложили первые успехи в Победе советского народа в Великой Отечественной войне.