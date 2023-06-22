Самый длинный день. Белорусы вспоминают трагедию 22 июня 1941 года

Новости Беларуси. Сегодня, 22 июня, в Беларуси День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. 82 года назад на нашу землю обрушилась неимоверная трагедия, которая сожгла, уничтожила и разрушила все. Убила каждого третьего жителя страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня вся Беларусь вспоминает трагические события 22 июня 1941 года. Ранним утром война вероломно вторглась в наш дом, безжалостно разрушив судьбы, семьи, города и села. Более чем три года белорусская земля буквально стонала от зверств нацистов. В разрушительном пожаре войны погиб каждый третий житель страны.

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Спустя десятилетия благополучной жизни на планет снова сложилась ситуация, когда ткань мирного времени вот-вот разорвется. Очередной неверный шаг циничных западных политиков может стать последним для большей части человечества. Зная не понаслышке об ужасах войны и цене победы, белорусский народ сохраняет историческую правду, укрепляет государственный суверенитет и единство нации во имя мира на родной земле.