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На I Евразийском форуме обсудили вопросы цифровой логистики, работу национальных сервисных систем

15 мая 2018 13:13
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Новости Беларуси. Беларусь является координатором в гармонизации цифровых экономик на всем пространстве ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На I Евразийском форуме обсудили вопросы цифровой логистики, работу национальных сервисных систем-1

Такое мнение 15 мая прозвучало на I Евразийском форуме, он прошёл в Минске. Речь идет о безбумажной торговле, цифровой логистике (в частности, поезде комбинированного транспорта «Викинг»), работе национальных сервисных систем

На I Евразийском форуме обсудили вопросы цифровой логистики, работу национальных сервисных систем-4

 О взаимодействии этих проектов говорили эксперты из десятка стран. Среди них Россия, Казахстан, Латвия, Египет. А также Китай.

На I Евразийском форуме обсудили вопросы цифровой логистики, работу национальных сервисных систем-7

Андреа Викторин, глава представительства Европейского союза в Беларуси:
Европа работает над гармонизацией цифровых рынков. И Беларусь для нас очень важная страна в этом плане. Это одна из сфер, в которой мы можем сотрудничать. Здесь есть большой потенциал, в том числе в рамках восточного партнерства.

На I Евразийском форуме обсудили вопросы цифровой логистики, работу национальных сервисных систем-10

Цао Ли, исполнительный директор China Telecom Europe (Китай):
Беларусь и Китай смотрят в одном направлении в сфере цифровых технологий. Вы знаете, что наша компания уже присутствует в «Великом камне». Мы и дальше будем много инвестировать в совместные проекты и сотрудничать с местными компаниями.

# Евразийский союз # общество # Фотофакт

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