На I Евразийском форуме обсудили вопросы цифровой логистики, работу национальных сервисных систем

Новости Беларуси. Беларусь является координатором в гармонизации цифровых экономик на всем пространстве ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое мнение 15 мая прозвучало на I Евразийском форуме, он прошёл в Минске. Речь идет о безбумажной торговле, цифровой логистике (в частности, поезде комбинированного транспорта «Викинг»), работе национальных сервисных систем

О взаимодействии этих проектов говорили эксперты из десятка стран. Среди них Россия, Казахстан, Латвия, Египет. А также Китай.

Андреа Викторин, глава представительства Европейского союза в Беларуси:

Европа работает над гармонизацией цифровых рынков. И Беларусь для нас очень важная страна в этом плане. Это одна из сфер, в которой мы можем сотрудничать. Здесь есть большой потенциал, в том числе в рамках восточного партнерства.