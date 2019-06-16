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Белорусские военнослужащие принимают участие в учении «Славянское братство» в Сербии: какие задачи поставлены

16 июня 2019 12:25
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Новости Беларуси. На страже безопасности. В Сербии стартовало учение «Славянское братство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские военнослужащие принимают участие в учении «Славянское братство» в Сербии: какие задачи поставлены-1

Вместе с хозяевами участие в маневрах принимают военнослужащие из Беларуси и России. Всего около 600 человек и более 50 единиц военной техники. Наша страна здесь представлена миротворческой ротой. В ходе учения военным предстоит отработать выполнение контртеррористических задач.

Добавим, такие союзные маневры проходят уже в пятый раз. В 2017 году они состоялись на территории Беларуси.

Белорусские военнослужащие принимают участие в учении «Славянское братство» в Сербии: какие задачи поставлены-4

Белорусские военнослужащие принимают участие в учении «Славянское братство» в Сербии: какие задачи поставлены-6

Белорусские военнослужащие принимают участие в учении «Славянское братство» в Сербии: какие задачи поставлены-8

Белорусские военнослужащие принимают участие в учении «Славянское братство» в Сербии: какие задачи поставлены-10

Белорусские военнослужащие принимают участие в учении «Славянское братство» в Сербии: какие задачи поставлены-12

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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