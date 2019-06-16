Владимир Караник: «Сильная современная система здравоохранения – это фактически один из атрибутов независимости»
Новости Беларуси. День медицинского работника отмечают в Беларуси 16 июня. Для медиков подготовили необычный подарок. Для тех, кто каждый день спасает человеческие жизни, свои двери распахнул Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Гостями стали победители и лауреаты конкурса «Врач года», отличники здравоохранения – всего больше 50 человек. Вниманию лучшим из лучших – исторические залы. Места встреч мировых лидеров и зарубежных делегаций, проведения торжественных церемоний, чествования олимпийцев и отличников учебы, залы для пресс-конференций.
Помимо уникальных исторических фактов, гостям было интересно узнать про необычные архитектурные и интерьерные решения. Казалось бы, сдержанные на эмоции на работе, они просто не уставали восхищаться умением белорусских мастеров, которые изящно и со вкусом подошли к оформлению Дворца, причем всех 20 залов. Завораживающая люстра из латуни и хрусталя, воздушные и легкие шторы, которые поглощают шум и не горят, национальные орнаменты на стенах и уникальные предметы мебели.
Запомнилась приглашенным и фотоэкспозиция. На эксклюзивных кадрах отражены ключевые моменты из жизни главы государства.
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Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
В системе здравоохранения работают более 250 тысяч работников. Надо понимать, что сильная современная система здравоохранения – это фактически один из атрибутов независимости. Поэтому и возникла идея тех врачей, которые, являясь победителями конкурса «Врач года», отличники здравоохранения и наиболее отличившиеся представители нашей отрасли, провести экскурсию в символе независимости нашей страны – во Дворце Независимости.
Наталья Алданова, врач общей практики могилевской поликлиники № 2:
Очень роскошно. Я полна гордости от того, что это всё сделано руками белорусов. Я уже больше 30 лет в профессии и, конечно, я тронута таким вниманием.
Ольга Пересада, профессор кафедры акушерства и гинекологии Белорусской медицинской академии последипломного образования:
Я когда-то была главным акушером-гинекологом республики и я пришла в 2003 году. За эти годы, которые прошли, мы сделали громадный скачок, это просто потрясающие результаты, результаты на уровне мировых показателей.
Дворец Независимости уже давно можно называть поистине народным. Такие экскурсии проводят для самых разных делегаций. Познакомиться с величественным символом государственности смогли обладатели госнаград, ученые, музыканты, спортсмены, многодетные мамы, талантливая молодежь.