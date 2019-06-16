Владимир Караник: «Сильная современная система здравоохранения – это фактически один из атрибутов независимости»

Новости Беларуси. День медицинского работника отмечают в Беларуси 16 июня. Для медиков подготовили необычный подарок. Для тех, кто каждый день спасает человеческие жизни, свои двери распахнул Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Следуя зову сердца, вы посвятили себя благородной миссии». Президент поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником

Гостями стали победители и лауреаты конкурса «Врач года», отличники здравоохранения – всего больше 50 человек. Вниманию лучшим из лучших – исторические залы. Места встреч мировых лидеров и зарубежных делегаций, проведения торжественных церемоний, чествования олимпийцев и отличников учебы, залы для пресс-конференций.

Помимо уникальных исторических фактов, гостям было интересно узнать про необычные архитектурные и интерьерные решения. Казалось бы, сдержанные на эмоции на работе, они просто не уставали восхищаться умением белорусских мастеров, которые изящно и со вкусом подошли к оформлению Дворца, причем всех 20 залов. Завораживающая люстра из латуни и хрусталя, воздушные и легкие шторы, которые поглощают шум и не горят, национальные орнаменты на стенах и уникальные предметы мебели.

Запомнилась приглашенным и фотоэкспозиция. На эксклюзивных кадрах отражены ключевые моменты из жизни главы государства. Совместными усилиями будем решать вопросы – Владимир Караник о задачах белорусской медицины

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

В системе здравоохранения работают более 250 тысяч работников. Надо понимать, что сильная современная система здравоохранения – это фактически один из атрибутов независимости. Поэтому и возникла идея тех врачей, которые, являясь победителями конкурса «Врач года», отличники здравоохранения и наиболее отличившиеся представители нашей отрасли, провести экскурсию в символе независимости нашей страны – во Дворце Независимости.

Наталья Алданова, врач общей практики могилевской поликлиники № 2:

Очень роскошно. Я полна гордости от того, что это всё сделано руками белорусов. Я уже больше 30 лет в профессии и, конечно, я тронута таким вниманием.