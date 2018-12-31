«Мы доставляем радость»: белорусские кондитеры будут работать и в новогоднюю ночь

Новости Беларуси. Накануне Нового года у белорусских кондитеров напряженные дни. Все хотят на праздничный стол какой-то свой, особенный торт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы удовлетворить спрос, некоторые предприятия увеличили объемы производства почти втрое и будут работать даже в новогоднюю ночь. В массовую торговлю пойдет около 30 наименований тортов. Многие сделаны еще по советским ГОСТам. А некоторые на заказ – сугубо ручная работа.

Елена Ахарцева, мастер-кондитер булочно-кондитерской компании:

Работа сладкая, очень интересная. Я новогоднюю ночь не проведу дома с семьей. Но мне приятно, что большинство людей будет на праздничном столе иметь такой шикарный и красивый торт, сделанный нашими руками. Приятно, что людям мы доставляем радость.

Утром 1 января на прилавках магазинов будет и свежий хлеб. Отгружать продукцию планируют и в праздничную ночь.