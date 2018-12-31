Люди, события, факты, которые удивили и запомнились: новогодний проект СТВ «Наш 2018-й»

Новости Беларуси. За час до полуночи 31 декабря на СТВ новогодний проект «Наш 2018-й». Люди, события, факты, которые нас удивили и которые нам запомнились, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наш коллега Игорь Позняк обещает рассказать самое интересное из нашей праздничной студии. Что именно?

Игорь Позняк, СТВ:

В последний час уходящего года все не покажем, но вспомним многое. Повторная пересадка сердца и новый стадион «Динамо», детское «Евровидение» и номинация на «Оскар», страсти по Марадоне и тот самый прыжок Кушнира. А еще суперкомбайн, мода на электричество, туровский мост и собственная скрипка.

Урожайным этот год был и во внешней политике. Отправимся по залам Дворца Независимости в поисках самого интересного: самовар-мяч от российского президента, шахматы от главы Казахстана и колокол от Си Цзиньпина. В необычных красках нарисуем нашу карту мира.

Свои интересы Беларусь в этом году обозначила на всех континентах – даже в Антарктиде в эти минуты работают наши ученые.

Каким этот год увидел самый юный министр экономики, 37-летний Дмитрий Крутой? Расспросим обо всем.

А еще история маленького Гоши из Солигорска: белорусские кардиохирурги сделали невероятное.

В Год малой родины отправимся и в мой родной городок, где именно в этом году нашлось немало важного для всей страны.

Ну а начнем совсем далеко. Южная Америка, космодром Куру – один из крупнейших на планете. И причем здесь Беларусь, спросите вы? А вот включите СТВ за час до новогодней полуночи.