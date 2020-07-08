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Один из выходов станции метро «Первомайская» закрыли на ремонт

08 июля 2020 17:16
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Новости Беларуси. Один из выходов станции метро «Первомайская» закрыли на ремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Один из выходов станции метро «Первомайская» закрыли на ремонт-1

Он продлится до 22 июля. Такие работы затронули ряд станций на первой и второй ветках подземки. Так, недавно завершили ремонт выходов «Партизанской». Параллельно идет реконструкция переходов «Парка Челюскинцев». Модернизацию там завершат 10 июля.

Один из выходов станции метро «Первомайская» закрыли на ремонт-4

На третьей линии метро завершают подготовку к открытию первых четырех станций. Перед пуском пробного поезда в тестовом режиме там запустили мобильную связь и интернет. Проверку прошли станции «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». С открытием Зеленолужской ветки мобильный интернет и связь будут доступны как на платформах, так и в подземных переходах.

# Минское метро # общество # Фотофакт

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