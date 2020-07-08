Даже просили помочь вернуть долг от знакомого. Игорь Сергеенко провёл выездной приём в Шарковщине

Новости Беларуси. Изменение законотворческих норм, строительство дорог и помощь в издании книги. 8 июля глава Администрации Президента провел выездной прием в Шарковщине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 10 человек пришли к Игорю Сергеенко со своими предложениями и проблемами. Инвесторы хотели бы скорректировать некоторые нормы финансирования проекта.

Новое производство и новые рабочие места лишними в районе точно не будут. Традиционные обращения – строительство и ремонт дорог. Просили даже помочь вернуть долг от недобросовестного знакомого и привлечь его к ответственности.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Там нашли отражение практически все сферы жизни нашего населения и конкретные позиции отдельных регионов. В том числе я это сегодня увидел, почувствовал, насколько необходимо было это распоряжение. Многие вопросы звучали как раз по тем темам, которые подняты в этом важном документе, который будет для нас и для всей вертикали власти ориентиром в ближайшие годы.