Александр Лукашенко: «Выполняя волю народов, мы последовательно наращиваем потенциал Союзного государства»

Равноправный союз суверенных государств, подкрепленный общей историей. Сегодня День единения народов Беларуси и России. Именно 2 апреля 1996 года президенты двух стран подписали документ, который положил начало процессу взаимной интеграции. Белорусов и россиян с праздником поздравил председатель Высшего государственного совета Союзного государства, президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Выполняя волю народов, мы последовательно наращиваем потенциал Союзного государства. Минск и Москва объединяют усилия в целях реализации комплекса мер стратегического значения, направленных на укрепление суверенитета и ускоренное развитие наших стран. Широкий охват сфер и глубина взаимодействия по праву позволили называть Союзное государство локомотивом интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Беларусь и Россия совместно осваивают космос, строят атомные станции, реализуют проекты в области микроэлектроники и самолетостроения, ведут уникальные высокотехнологичные разработки. Но самое главное наше достижение – это обеспечение равенства прав граждан, социальных гарантий, выплаты пенсий, возможностей трудоустройства и поступления в вузы.

Наш президент также выразил уверенность, что стремление белорусов и россиян к единению будет служить прочным фундаментом для дальнейшего расширения многопланового и взаимовыгодного сотрудничества, строительства сильного, авторитетного и процветающего Союзного государства.