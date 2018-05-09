«Мы должны помнить, почему мы живем под чистым небом»: белорусы о Дне Победы
Новости Беларуси. Только в Минске на 9 Мая запланировано полторы сотни различных мероприятий. Пролог празднованиям будет дан в самое ближайшее время на площади Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В торжествах примет участие Президент Беларуси (его поздравление соотечественникам можно найти здесь). У монумента в самом центре столицы работает съемочная группа СТВ. С нами на прямую связь вышла наш корреспондент Алена Сырова.
Алена Сырова, СТВ:
С самого утра началась акция «Беларусь помнит». Толпа людей с портретами своих близких, которые воевали и добывали Победу для нас, идут в центр города, чтобы почтить память своих предков.
Горожане:
Праздник всегда очень трогательный. Всегда со слезами, потому что вспоминаешь своих родных, которые погибли. А погибли многие во время Великой Отечественной войны. Как будем праздновать? Сейчас будем стоять на возложении цветов вместе со своими детьми.
Ждешь этого праздника. У меня отец – участник Великой Отечественной войны. К сожалению, год назад он умер.
У меня в семье есть прадед, который участвовал в Великой Отечественной войне, скоро ему исполнится 100 лет. Сегодня мы поедем его поздравлять.
Мы должны помнить, что для нас сделали и почему мы до сих пор еще живем под чистым небом. Чем пришлось пожертвовать ради того, чтобы люди сейчас ходили по земле.
Праздник хороший. Я считаю, это патриотический праздник, который должен праздноваться в каждой стране. Великая Победа для великих людей.
В полдень к Вечному огню лягут многочисленные цветы. Возложит венок и Президент Беларуси Александр Лукашенко.