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«Беларусь помнит». Национальная акция пройдет на площади Победы

09 мая 2018 06:12
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Новости Беларуси. 9 мая в центре Минске состоится национальная акция «Беларусь помнит». Почтить память тех, кто мужественно сражался за нашу Родину, могут все желающие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Беларусь помнит». Национальная акция пройдет на площади Победы-1

Прийти на площадь Победы с портретами ушедших героев-ветеранов и участников той страшной войны можно до 11:00 или после 13:00. В рамках проекта состоится возложение венков к монументу Победы, будет объявлена общенациональная минута молчания.

# День Победы # общество # Фотофакт

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