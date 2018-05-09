«Беларусь помнит». Национальная акция пройдет на площади Победы

Новости Беларуси. 9 мая в центре Минске состоится национальная акция «Беларусь помнит». Почтить память тех, кто мужественно сражался за нашу Родину, могут все желающие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прийти на площадь Победы с портретами ушедших героев-ветеранов и участников той страшной войны можно до 11:00 или после 13:00. В рамках проекта состоится возложение венков к монументу Победы, будет объявлена общенациональная минута молчания.