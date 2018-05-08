«Мы навсегда сохраним правдивую историю той войны»: Президент Беларуси поздравил соотечественников с Днем Победы

Новости Беларуси. Сердечные поздравления с Днем Победы соотечественникам уже 8 мая направил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы навсегда сохраним правдивую историю той войны. Передадим будущим поколениям понимание того, что единство, вера в себя и истинная любовь к Родине – надежная защита от любой угрозы. Мужество, несгибаемость воли и патриотизм народа-победителя навеки останутся символом нашего национального самосознания».

Отдельно глава государства обратился к ветеранам.

Александр Лукашенко:

Ваш подвиг будет жить в наших сердцах как великий дар – возможность свободно трудиться на родной земле, воспитывать детей и внуков на идеалах добра, честности и справедливости.