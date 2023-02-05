Белорусские военные отработали вождение зенитных ракетных комплексов

Новости Беларуси. Управление, обслуживание и погрузка. Белорусские военнослужащие на практике отработали вождение зенитных ракетных комплексов. Тренировка прошла в 72-м объединенном учебном центре, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Навыки маневрирования бойцы оттачивали на боевых машинах типа «Бук» и «Тунгуска», которые представляют собой самоходные огневые установки. Водителям-механикам необходимо было провести технику по пересеченной местности преодолевая различные препятствия, а также выполнить задачи на ограниченных площадках.

Александр Красовский, старший преподаватель цикла подготовки специалистов ВВС и войск ПВО:

На данном учебном объекте производим обучение механиков-водителей по двум специальностям: это механик-водитель зенитно-ракетного комплекса «Бук» и зенитного пушечно-ракетного комплекса «Тунгуска». Конкретно на сегодняшнем занятии у нас (проводится оно в двух учебных местах) в первом учебном месте проводится обучение вождению механиков-водителей зенитно-ракетного комплекса «Бук» в составе подразделения, в колонне. Во втором учебном месте проводится обучение погрузке комплекса «Тунгуска» на большегрузный прицеп, а также на железнодорожную платформу.